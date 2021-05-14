周四（13日），有網民指內地名叫「沫辰和平精英」的網紅遊戲主播入住酒店時，竟在熱水壺、沐浴露樽小便及吐口水，更拍片放上網。該遊戲主播更於聊天群組中稱，「 其實我幾乎每去酒店都會這麼玩兒的」，觸發網民群起聲討。直播平台將該主播封閉後，涉事網紅主播才公開道歉，稱「為了一時熱度而蒙蔽雙眼」。最新消息指，該主播已被列入長期警示名單，警示期限內，各網絡音影片平台會員企業不得為其提供各類網絡直播服務。

據網民提供的影片所見，「沫辰和平精英」在酒店內，將一個熱水壺對準身體下半部並說：「 兄弟們我要往這個裏面尿（撒）泡尿了，讓下一個房客來喝。」 之後，他又說：「 把裏面的尿先倒了，下面的人也不知道。」

另一段影片顯示，「沫辰和平精英」對着洗手間的沐浴露樽說：「 兄弟們，這裏面包含着我的尿液，待會兒那些人直接用了。」還有一段影片顯示，「沫辰和平精英」再拿出一個沐浴露樽並打開瓶蓋，直接向內吐口水，並說：「 讓下面的人來用。」男子拍攝影片時還稱：「 反正沒人知道，就是這麼缺德。」

網友提供訊息顯示，該男子使用名為「沫塵」 的微信在拍攝影片後還將影片發送至微信群，並稱：「記得之前在長沙那邊一個酒店（也這樣），其實我幾乎的話每去酒店都會這麼玩兒的。」

影片流出後，網民紛紛怒斥該男子的行為，有網民指出，涉事男子就是某平台的一名遊戲主播，名為「沫辰和平精英」，粉絲多達100萬。當晚7時許，「沫辰和平精英」正進行遊戲直播，被不少網民追問在熱水壺小便一事，惟對方未有回應。未幾，主播的直播頁面突然被封，顯示「 直播涉嫌違規內容，當前直播也被關閉」。當晚，直播平台回應稱，了解到涉事主播的惡劣行為後，封禁了有關賬號。

事後，主播發文稱自己為了一時熱度而蒙蔽雙眼。另據《北京晚報》報道，主播稱已認識到自己的錯誤，並向大家道歉，希望大家引以為戒。

中國演出行業協會網絡表演（直播）分會昨日發出通告，公佈網絡表演（直播）行業主播警示名單（第八批），當中包括在某酒店熱水壺、沐浴露樽內小便、吐口水，並拍片播放的遊戲主播景XX（即「沫辰和平精英」）被列入主播警示名單，警示期限為長期。通告指出，警示期限內，各網絡音影片平台會員企業不得為其提供各類網絡直播服務。

網民意見：

大樹日記2020 ：應該拉黑禁止住酒店。

北方的方：人怎麼可以壞到這種程度，還能成所謂的網紅？垃圾。

宗山算命：令人作嘔，太沒素質了。

顏當yugu：好想離開這個國家。

帶傷結痂生花：之前只覺得賓館的水壺不能用，現在連沐浴露也不能用了。

《瀟湘晨報》

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