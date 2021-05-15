台灣疫情大爆發，單日本土新增180人確診，其中台北巿萬華區就佔43宗，當局在萬華設置4個篩測站，但檢測的能力已到極限，擔心未來幾日萬華區確診數字再大幅增加，可能會癱瘓台北巿的醫療系統。

在萬華區街頭非常冷清，平常攘往熙來的萬華龍山寺捷運站，亦變得空蕩蕩，大部份的商舖都沒有開門營業，宛如空城。區內的西門紅樓是港人旅遊的熱點，但亦因應疫情要暫時停業。

台北市政府和指揮中心在北市聯醫的中興、和平院區，及西園醫院、剝皮寮等處設置快篩站，開放曾赴萬華或當地居民進行採檢，只需15分鐘就可知結果。

台灣《蘋果新聞網》引述知情人士透露，鄰近萬華地區的北市聯醫中興院區已篩檢出數十名的大量抗原陽性患者，他們需要到醫院隔離等待核酸檢測的結果，但因醫護人力無法負荷，昨也緊急啟動應變，安排鄰近區域的一間防疫旅館臨時成為「集中檢疫所」，安排抗原陽性患者1人1室入住。

醫護人員則憂心若第一天篩檢就出現如此大量病者，萬華地區確診病患數目應是非常嚴重，往後幾天確診人數可能會直線上升，台北市的醫療系統未必能撐得住。

知情人士又以和平醫院為例，該醫院早前因為有住院人士確診，部份醫護要居家隔離，當值的人員約僅剩下三分之一，原先一名護理師約照顧5名確診患者，但現在可能是1人要照顧7名患者，醫護人員已漸漸受到壓力。

中興醫院的護理師則表示，近日有很多民眾到醫院檢測，早班醫護人員已加班2小時，原定深夜12時下班者也加班，甚至醫院的副院長都來支援，但即使全院總動員，人力仍然不足。

另外，萬華區的疫情亦向外擴散，一名原本住在台北市萬華區的居民因為當地疫情嚴重，在家人要求下回台南避疫，昨日從板橋車站搭乘自強號台鐵到台南車站，結果因身體不適就醫後確診，要住院隔離。車站昨晚立即消毒，衞生部門指，確診者回台南前並不知自己感染，他在台南只有與家人接觸，並未接觸到其他人。

台灣《蘋果新聞網》

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