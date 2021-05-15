防疫措施曾被全球讚譽的台灣，近日終於「破功」，今天更宣佈新增180宗本土確診個案。對此，總統蔡英文透過官方LINE賬號提醒，要嚴守防疫指引，團結守住台灣，「台灣有能力也有信心，請大家不必過度恐慌，我們一定會再次度過難關。」

傳出有員工與「獅子會」染疫群組有關的總統府，今日亦針對台北市與新北市提升到第3級疫情警戒實施因應措施，包括減少總統蔡英文與副總統賴清德非必要的接見及公開行程；居於非雙北的二級警戒區員工，將視必要性及業務性質，採取彈性上班措施。

另外，總統府、國安會採取「分區辦公」，阻絕人員流動，控管接觸風險，總統、副總統、政務人員、核心機敏業務人員規劃專屬區域；其餘員工再依照辦公室，分AB兩區，進出及辦公分流管制；府內會議，亦會盡量改用視訊模式進行。

總統府昨日證實，府內一名員工，因家族成員曾與確診者用餐，府內員工又曾與家族成員餐敘，因此請假進行居家隔離。不過，根據台灣《蘋果》掌握的獨家消息，該名總統府員工與一名昨接獲居家隔離令的交通部鐵道局主管為夫婦，兩人上周末與家人聚餐，且家人為獅子會成員，及後家人確診，因此該對夫妻亦被安排隔離。

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