據日本《產經新聞》報導，日本政府去年針對外資在境內的土地買賣進行全面調查，結果發現其中涉及國土安保土地的收購或收購計劃，至少有700宗與中國資本有關，可能對日本安全構成威脅，已指示相關部門了解實際狀況。

能掌握日美艦船動向

鑑於近年頻頻傳出中資在日本防衞設施周邊10公里以內或國境邊緣離島收購土地的傳聞，日本政府去年決定正式進行全面調查，僅去年秋天確定其中超過80宗可能與中資有關。政府消息人士指，經過集中調查確認至少有700宗與中資有關。多名消息人士指，經過確認的土地收購案或收購計劃，就包括自衞隊、美軍基地、海上保安廳和宇宙開發相關設施鄰接的土地，而從這些土地上可以俯瞰上述設施的全景，就能掌握日美艦船、飛機的運用和相關人員的動向。

報道指日本國會近期將審查外資的土地使用管制法案，未來可能將關鍵設施周邊一公里的區域指定為「關注區域」或「特別關注區域」，在買賣時須事前公佈未來用途，並在發現有「不適當利用」的狀況時得下令停止等。但日本國土被「侵佔」已非近日之事，201《產經新聞》曾報道外資大舉購入北海道土地，指出中國資金已購入北海道約513個東京巨蛋大小的土地，當時網民就擔心北海道會變成「中國北海省」。

日本《產經新聞》