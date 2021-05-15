兩岸疫情最新數字：大陸昨（14日）新增14宗確診個案，5宗為本地感染個案，包括安徽3宗，遼寜2宗，其餘9宗為境外輸入病例，分別為上海3宗，陝西2宗，遼寧、山東、廣東、四川各1宗，另外新增25宗無症狀感染個案，其中境外輸入15宗，本土個案10宗（安徽7宗，遼寧3宗）。累計確診病例90,829宗，死亡病例共4,636宗。台灣則累計確診1,290宗，死亡個案12宗。

安徽省在這波疫情目前共有5人確診，其中在合肥市2宗，六安市有3宗，包括1宗是由疑似病例轉為確診。該疑似轉為確診的病人是1名37歲男子姓范的男子，他長期居住於六安市金安區，懷疑因與在巿內一間影樓的確診的培訓人員接觸而受感染，反映安徽的疫情在社區有擴散的迹像。而六安市衞健委主任吳廣進指出去年2月中旬以來六安一直沒有確診病例，初步判斷今次六安疫情是從其他省輸入。

另外，在合肥巿肥西縣上派鎮衞星社區金雲國際商住樓被列為中風險地區，巿政府表示，中風險地區內的非生活必須的文體休閑娛樂場所會暫時關閉，亦會加強管理區內人員進出。

而在遼寧省營口市新增2例本土新冠肺炎確診病例和3例本土無症狀感染者，分別是2男3女，5人同為金色童年攝影基地員工，皆為之前安徽省六安巿姓李和姓呂確診病人的密切接觸者。今年4月尾到5月初，姓李和姓呂的女子曾在遼寧營口市鲅魚圈區停留多時，且多往返於當地的金色童年攝影基地和入住的酒店。

鲅魚圈區昨日開展全員核酸檢測，預計當日會完成全部近50萬人的核酸檢測工作。營口市市長許桂清表示，從確診病例公佈情況研判，疫情鏈條可能會比較長。

上海昨日亦有3宗輸入個案，上海市疫控小組辦公室發佈信息，指自明日（16日）零時起，進入上海巿的新入境人員會實施14天隔離觀察後，再繼續7天社區健康監測，期間要進行6次核酸檢測。對所有來自或途經中風險地區的進出上海的人員，一律實施14天社區健康管理，並要進行2次核酸檢測，並在抵滬後12小時之內向所在居村委和所住賓館報告。

國家衞健委／澎湃新聞

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