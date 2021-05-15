（更新內容）台灣今日公佈新增180宗本土確診病例，不僅觸發全台民眾神經，許多民生物資在超市及網購平台被搶光，媒體也關注事態發展，擔心疫情威脅台灣得來不易的防疫優異地位，甚至半導體產業的供應。

台灣自疫情爆發以來，防疫抗疫成績出眾，成為各國羨慕及學習對像。不過，連續多天本土病例增加，令台灣的抗疫成績蒙上陰影。美聯社周六（15日）報道，「在控制疫情取得令人羨慕成功表現的台灣這座島嶼，正對抗疫情以來最嚴重的一次大爆發」。

報道指，台灣首都台北市和鄰近的新北市今日提升至三級警戒，維持2周，要求民眾外出時要佩戴口罩，減少聚會人數等。擁有2,400萬人口的台灣，自疫情2019年12月全球爆發以來，一直成功把病毒阻隔在海外，至今累計確診只有1,475宗，且多是境外輸入個案，染病死亡的只有12宗，但近日本土感染個案卻激增逾3倍。

而彭博、英國《衞報》等外國媒體，均肯定台灣的抗疫成就。彭博指，「台灣是世界上少數幾乎消除病毒的地方之一，包括新加坡、澳洲、新西蘭和中國」，但擔心台灣此波疫情「已威脅到可能動搖台灣是全球控制疫情最大成功表現的地位」。

《衞報》也指，台灣在疫情迄今，一直保持免於重大疫情爆發，但是近日病例的爆增，已引發廣泛恐慌。

韓國媒體韓聯社、《韓國經濟》以「防疫典範」形容台灣。韓聯社引述香港《南華早報》指，擔心疫情南擴可能危及台灣經濟，特別是半導體工廠如受影響，可能令國際間的晶片荒更惡化。

綜合報道

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