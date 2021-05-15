台灣疫情大爆發，昨日新增180案本土、5宗境外輸入確診病例，新北、台北萬華區的社區蒒檢陽性率更從過去的0.5%上升至3-10%不等。當局已宣佈台北及新北市提升防疫措施至第3級，措施包括禁止室內5人以上、室外10人以上聚會；營業及公共場所全部必須關閉，爆發疫情的社區則封鎖。另外，全台所有娛樂休閒、觀展觀賽及教育學習場所關閉，廟宇停止進香及舉行相關宗教活動，教會場所亦要落實嚴重的社交距離等措施。

台灣行政院長蘇貞昌在今早的臨時記者會上表示，昨天確診病例暴增180多宗，須更大更強更即時規範。他形容疫情一波未停一波又起，這一波疫情更嚴重。不過，蘇貞昌強調，那怕防疫措施提升到第3級，目前全台都沒有停止上班及上課，正在進行的中學會考等公開考試還是如常。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增的180多宗本土病例，當中有43宗來自台北市萬華區。事實上，目前新北及台北兩市的社區篩檢陽性率偏高，有相當風險，原本疫調做防堵，必須有社區防疫概念，必須提升警戒等級才能控制這波疫情。

陳時中宣佈，台北與新北「雙北」兩市防疫警戒從5月15日到5月28日提升至最高第3級，至於周邊縣市，包括基隆、宜蘭及桃園仍維持2級，他特別提醒，處於2、3級交界的民眾，應避免不必要的移動。另外，關閉全台娛樂場所，宗教祭祀場所，全面禁止繞境進香團。

至於是否有可能「封城」，陳時中回應指，「封城」屬於第四級警戒的人流管制，目前標準是每天平均新增100例以上、連續7天才可能進入此階段。不過，外界質疑，台灣政府是因擔憂經濟而不敢「封城」，陳時中語重心長解釋：「大家都覺得（管制強度）愈強愈好，但各國看來並不會因為這嚴格措施就停止發生感染，反而會導致人民產生抗疫疲乏。」

台媒解讀，陳時中這番話的意思就是最壞情況還沒到來，台灣人仍要蓄備抗疫能量。

按照指揮中心制定的「疫情分級」及「疫情警戒標準及因應事項」，提升防警戒至第3級，必須1周出現3宗以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明之本土案例。一旦警戒升至第3級，所有民眾必須外出全程戴口罩；禁止室內5人以上，室外10人以上聚會；僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其他營業及公共場所全部必須關閉；發生群聚的社區，必須封鎖。

高雄市長陳其邁今早緊急邀集各首長召開防疫會議，證實高雄確診個案皆與台北萬華、蘆洲獅子會有關，並且宣佈高雄進入準三級防疫準備。

另外，台灣今、明兩天進行中學會考，全台18考區包含大陸考場共有20.2萬考生。據試務委員會統計，今早共有55名學生出現發燒、呼吸道症狀，被安排使用第二類備用試場。而昨晚，台灣教育部已核實全台有130名考生受疫情影響，其中126人將改參加月底的補考，另外3名考生確診染疫。教育部強調，會以「從嚴認定、從寬處理」角度持續處理中學會考。

台灣《蘋果新聞網》

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