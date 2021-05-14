中國第七次人口普查的結果終在周二（11日）公佈。雖然，總人口增長至14.1億，未如外媒報道般出現下降，但少子化、老齡化問題持續。育有一子的內地90後母親接受《蘋果》訪問時稱，同輩朋友中，有一半只生一孩，大部份也是經濟所限。自己與丈夫月入2萬多元人民幣（下同，約2.4萬港元），但要小孩子在大城市有合理教育水平，根本無財力生二胎。作為過來人，認為政府應首先在教育、聘用保母及住屋等方面提供有力津貼，才較能吸引新一代生二胎。

中國第七次人口普查結果顯示，全國有14.1億人，人口平均增長率在過去十年，較對上一個十年下降0.04%。2020年，出生人口約1,200萬人，中國育齡婦女總和生育率為1.3，處於較低生育水平。

老齡化加劇下，內地在2015年全面開放二孩政策。2016年、2017年分別超過1,800萬人和1,700萬人出生，之後即掉頭向下，去年新生人數便較2016年下降了三分之一。因此，社會也不時有呼聲，應全面取消生育限制。

90後媽媽小琳（化名），從事零售運營管理，與丈夫月入約2萬多元，認為在深圳這種大城市生活，經濟難以支持生二孩，「保母也請不起，怎能生二孩」。

攜程網創辦人、人口經濟學家梁建章則建議，國家從GDP中抽1%作為家庭補貼，以中國每年需多生1,000萬小孩計，即約每名小孩奬勵約100萬元（約120萬港元），能把生育率由1.1提高至1.2。

小琳認為，如她的家庭能獲得約100萬元補助，確能解決多生一胎的物質需要。她認為，最重要的首三項補貼應該是教育基金、聘用保母及住房，「但衡量照顧孩子的心力付出和要犧牲個人生活自由，即使有補貼還是傾向不生二胎。」

小琳兒子現時約1歲半，由於不是深圳人，免費公立幼兒園入讀條件嚴苛，「視乎你繳交社保的年資、有沒有房子以及本地戶口」逐樣計分，所以兒子需讀私立幼兒園，一個學期4個月便要1.8萬元（約2.2萬港元）。

小琳一家四口居於約600呎單位，月租6,000元（約7,195港元），她說：「加上生活費、養孩子，以及希望存錢買房」，除非十年後經濟有飛躍式提升，否則不會再生B，「也不是追求甚麼精英教育，但起碼不能太平凡，影響孩子發展」。

28歲的她表示：「經濟外，帶小孩太累完全沒了個人空間。」家中長輩清楚他們的條件，也理解小琳不生二胎的想法。她透露，一半朋友也只生一孩，「唯一考慮也是經濟問題」。

由廣東四線城市到深圳打拼的IT人阿龍（化名）也指，婚前也想生二胎，但兒子出生後則很可能改變主意，「深圳的生活成本好貴，壓力很大」，像老家兩房一廳的單位，約千餘元（約1,200港元）可租下，但深圳就要4,000元（約4,797港元）起跳，請居家保母照顧孩子，月薪要5,000元（約5,996港元）。31歲的他表示，如政府能提供現金津貼、保障孩子入讀公立學校以及深圳房價能下調，便能多生一個孩子。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健指出，中國人口轉型之所以來得急且猛，他認為是當年一孩政策造成，「改革開放無耐突然實施一孩政策，但開放7、8年後開始有改革紅利，人有錢了，健康了」，卻未取消一孩限制，導致人口結構「一頭生少咗好多，一頭又長命咗好多」。他指，如讓市場調節，民眾自然會因應經濟條件改變生育數目，「國家慢慢開始有錢，人就自然生少啲」，人口結構轉變帶來的社會衝擊便不會這樣早和大。

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徐家健指，在人工智能幫助下，或有助彌補中國人口轉型的影響。他認為，中國老齡化短期不會對內循環影響太大，「將會或剛退休的人，食到改革紅利、以前經濟開放令手頭有些積蓄」，消費力較大學畢業生還佳，「到他們80多歲，錢用得差不多」，屆時對經濟影響或許更大。

北京獨立學者吳強指出，人口老齡化加速到來，是錯誤激進的計劃生育結果，也是國家資本再生產剝奪了人的生育意願，而且在人口再生產上存在極大的貧富分化和不平等。

他指，僅開放二孩政策無助改善，「城市房價貴、空間擁擠、社會福利低下、教育醫療保障不足等，民眾也會感受到」，在政治訴求、民主被壓抑下，最終以低生育意願來表達分配不平等的不滿，某程度是對目前的統治模式的挑戰。

他說，人口極低增長及老齡化加劇，象徵過去40年依賴的低人權苦力模式經濟告終，會根本性影響國際對中國經濟發展的預期，甚至威脅中國2035年的現代化目標，「轉向以人為本的高質量發展，北京封閉的政治模式又不願意」。

吳強指，貧富懸殊令中國社會老齡化問題特別嚴峻，認為只有國家、市場和經濟全面變革，朝福利國家建設，減少住房、醫療、教育等的分配不平等，家庭回歸到自由生育，才能適應人口零增長結構，而不是激烈推動城鎮化所能解決。

《蘋果》記者

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