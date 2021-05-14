成都四十九中學高二學生林唯麒在母親節當晚於校內墮樓身亡事件餘波未了，並已演變成一場民眾對政府的信任危機。儘管官方動員中央級黨媒發佈大量資訊澄清事件，但仍未能完全令網民信服。內地網軍更扯上「境外敵對勢力」在背後搞鬼，甚至稱美駐成都前總領事林杰偉（Jim Mullinax）夫人莊祖宜的好友，是周二（11日）晚四十九中學門外「白花」示威的幕後主謀。

美前領事妻友人被指推手

內地專門號召小粉紅「出征」的知名論壇貼吧「帝吧」，這幾天持續發文指控有境外勢力介入這次事件，特別是周二晚的白花示威，明顯有組織有預謀。帝吧並指四川廣播電台一名鄭姓前女主持人帶一批人到場，是幕後主使，還翻出以往資料，指她是美國駐成都前總領事夫人莊祖宜（台灣籍）的好友。

此外，福建一名自稱「溢首屍」的網民曾在討論區「知乎」上發表評論，自稱是死者林唯麒同學的父親，指林的化學老師、高中部教導主任萬麗霞的孩子正在準備出國留學，林恰好佔用僅有的名額，「因而這位所謂的母親為了他的孩子在死者死去的那天晚上將死者人為地從樓上推了下去」。惟內媒指，萬實際上是語文老師，而且學校前兩年並沒有出國名額。泉州公安局警員表示，自稱是「溢首屍」的網民前日已向警方自首。

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