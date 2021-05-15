江蘇及湖北兩省昨晚後遭受龍捲風及冰雹等極吹襲，共導致7人死亡、200多人受傷。其中在蘇州，有工人在廠房工作期間，目擊工廠受強風吹襲，廠房被刮塌，天花板被吹爛，要躲在機器下避難。而在武漢新集村，有村民指龍捲風過後，出入的道路被堵塞，有村民被困村內。

蘇州市吳江區盛澤鎮是受龍捲風吹襲最嚴重的地區，電力設施和多處房屋受損，其中一間廠房受損嚴重。有廠房的女工表示，龍捲風破壞性最強的時間持續了約10分鐘，她目擊工廠天花板一塊塊往下掉，原本想帶同侄女一起逃走，但後來察覺龍捲風已經來到，惟有躲到廠房的機器下避難，然後「廠房直接塌了，然後全部塌完了」。而吹襲過後廠房內有多人受傷，其中1人情況較嚴重，其他都得輕傷。

在武漢蔡甸區奓山片區昨晚亦出現9級龍捲風，部份村灣房屋受損，工棚倒塌。有在新集村的村民表示，居住的房屋屋頂被吹走，窗戶破損，有村民受傷。而且因為塌方，出入村的道路被封閉，村民只能留在村內等候救援。

武漢巿內亦受損嚴重，微博有網友上載相片，見到保安亭被吹翻，塌下來的大樹壓毀汽車，有商舖的玻璃被損毀。而且今早雷雨不斷，有趕到學校補課的學生要涉水上課，相當狼狽；加上部份地區更停電，只能夠亮起手提電話的手電筒去照明。

不少武漢的居民都表示午夜被雷暴驚醒，亦有網友指昨晚下班時，路上救護車聲響此起彼伏，而且一聲響雷過後，「大到工廠、小到家庭，全部瞬間斷電……路上受傷的、車禍的也不少」。

綜合報道

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）