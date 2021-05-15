暴風、雷電、暴雨及冰雹，昨晚除江蘇蘇州、湖北武市出現龍捲風外，上海市亦遭受惡劣天氣影響，當地氣象台連續發出４個警報訊號，包括黃色的大風、雷暴、暴雨警報，以及橙色的冰雹警報，局部地區更出現滂沱大雨。

據悉，導致江蘇出現龍捲風的那團對流，昨晚亦影響上海，並且在東移中減弱，上海並沒有監測到龍捲風，但就出現大風及冰雹等惡劣天氣，主要影響青浦、金山、松江、奉賢這些南部地區。不過，蘇南地區後續還有強對流雲團東移，並逐步影響全市，因此，上海多區分別掛出了預警訊號。

氣象專家表示，龍捲風是一種與強對流雲團相伴出現的強烈旋風，常發生於夏季的雷雨天氣，尤以下午至傍晚最為多見。與颱風相比，龍捲風影響的範圍非常狹窄，持續時間很短。陸上龍捲風的水平尺度一般小的只有幾米，大的幾百米，最大也只有1公里左右，持續時間一般在15至30分鐘。

儘管龍捲風的範圍小、持續時間不長，但破壞力卻相當驚人。有估算顯示，龍捲風儲存的能量平均為10,000千瓦，相當於一個很大的發電廠。龍捲風中心附近風速可達每秒100至200米，比產生於海上的颱風近中心最大風速還要大好幾倍。

另外，龍捲風較多出現在東南沿海，以及長江中下游平原地區，而華南地區比較多一些。

根據歷史氣象資料，上海並不屬於龍捲風高發的地區，自1954至2015年間，上海出現龍捲風的天數約111天，年均龍捲風日數為1.8天，最多的一年在1969年，全年出現過8天。而當地龍捲風災害主要出現在春夏兩季和初秋，以7、8月較多。

江蘇省是內地受龍捲風吹襲最頻繁的省份，最嚴重的一次發生在2016年6月23日，江蘇鹽城北部出現龍捲風，伴隨暴雨、冰雹，其中阜寧縣、射陽縣一帶地區受災嚴重，據當局統計，至少造成99死，846人傷，其中近200人重傷。另外，966年3月3日，鹽城亦曾遭受龍捲風吹襲，造成87人死亡，1,246人傷。

《新民晚報》

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