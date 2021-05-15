中共總書記習近平表示，革命博物館和烈士陵園等是黨和國家紅色基因庫，要加強革命傳統教育，傳承好紅色基因確保紅色江山代代傳下去；於周日（16日）出版的中共中央機關刊物《求是》上，刊出《用好紅色資源，傳承好紅色基因，把紅色江山世世代代傳下去》的重要文章。

文章指，革命博物館、紀念館、黨史館、烈士陵園等是黨和國家紅色基因庫，要把紅色資源作為堅定理想信念、加強黨性修養的生動教材，講好黨的故事，加強革命傳統教育、愛國主義教育、青少年思想道德教育，把紅色基因傳承好，確保紅色江山永不變色。

文章指出，習近平每次到革命老區考察調研，都去瞻仰革命歷史紀念場所，就是要告誡全黨不能忘記紅色政權是怎麼來的、新中國是怎麼來的、今天的幸福生活是怎麼來的，就是要宣示中國共產黨將始終高舉紅色的旗幟，堅定走中國特色社會主義道路，把先輩們開創的事業不斷推向前進。

文章指出，一寸山河一寸血。新中國是無數革命先烈用鮮血和生命鑄就，要深刻認識紅色政權、新中國和中國特色社會主義來之不易。要向革命先烈表示崇高敬意，永遠懷念、牢記他們，傳承他們的紅色基因。

文章指出，要在黨史學習教育中做到學史明理，明理是增信、崇德、力行的前提。要從黨的輝煌成就、艱辛歷程、歷史經驗、優良傳統中深刻領悟中國共產黨為甚麼能、馬克思主義為甚麼行、中國特色社會主義為甚麼好等道理，弄清楚其中的歷史、理論和實踐邏輯。要運用紅色資源，教育引導廣大黨員、幹部堅定理想信仰，增強「 四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

新華網

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