台灣本土疫情急速擴大！中央流行疫情指揮中心公佈昨天新增29宗本土病例，四天累計本土染疫增至65人，主要來自三大群組，包括台北巿萬華茶室群組、獅子會群組、宜蘭羅東電子遊樂場群組，因足迹遍11縣市，引發全台恐慌。另外還有七名確診者沒有相關性。因應台灣疫情升溫，本港食衞局昨天傍晚宣佈，明日起收緊曾逗留台灣的抵港人士的檢疫及檢測要求。

目前曾逗留於台灣的抵港人士，如非循回港易計劃回港，須接受家居強制檢疫14天。至於已接種疫苗人士，家居強制檢疫可縮減至七天，其後進行七天自行監察及在抵港後第12天接受強制檢測。食物及衞生局局長陳肇始昨日出席立法會會議時表示，鑑於台灣本地確診個案有上升趨勢，當局將要求所有曾在台灣逗留的抵港人士，須於指定酒店強制檢疫14天，不能進行家居檢疫，減低病毒進入社區的機會。

茶室群組最嚴重

台灣昨天新增29宗本土確診病例，共涉16女13男，年齡介乎十多歲至70多歲；其中四人無病徵，其餘25人於本月2日至12日發病。當局指昨天新增本土病例有三人重症，其中兩人插管，至於先前的重症個案，許多都在復原中，華航諾富特相關個案也有一人快將移除呼吸器。此外，總統府亦有員工被列為接觸者，指揮中心發言人莊人祥指該名員工並沒有在可傳染時期接觸確診者，目前只需自主健康管理。

疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，這波疫情「有幾把火燒得特別旺」，尤其是台北萬華茶室，現場人士接觸頻繁，沒有戴口罩，目前還在找相關原因。另有七宗病例列為「尚無流行病相關性」，其中一人是板橋的國中生。當局指部份個案還未查明關聯性，因確診者表示最近兩三天都沒有出門、沒有碰到人，亦有些人對行程稍微隱晦，需反覆詢問或透過其他資料才清楚掌握其行蹤。專家諮詢小組召集人張上淳指這次疫情發展快速，許多確診個案的發病日期靠近且Ct值低，就目前已有序列了解是英國變異株，相信今輪疫情應是英國變異株造成。

父瞞女行蹤勢被罰

另外，疫情亦擴大至南部，昨天確診者大部份居住北部，僅一名30多歲女性居住高雄，其父周三確診，其友人是早前染疫的獅子會前會長。當局指其父確診後，聲稱子女住在外國，沒有接觸，因此當時並未把住在高雄的女兒列為接觸者，女兒看到新聞後，自覺曾在可傳染期間與父親及家人相聚，於是主動到醫院檢測，結果為陽性。該名父親虛報子女住在外國，陳時中坦言很可能會處以刑罰，目前證據都符合開罰條件。台灣蘋果新聞網