台灣疫情大爆發，單日新增180案本土、5宗境外輸入確診病例，台北和新北巿的防疫措施升級，民眾隨即趕到超巿大量購買生活所需，新鮮食品、乾貨都是搶購目標，超巿內大排長龍，不過秩序尚算良好。

行政院今天上午正式宣布，台北、新北防疫警戒拉高到三級，又發佈5人禁聚令，衞福部長陳時中要求民眾減少不必要外出，民眾聞訊紛紛出門到超市等商舖搶購物資。

台灣《蘋果新聞網》的記者到台北的超巿實地觀察，由於超市等場所均已實施實聯制，需要登記姓名及電話號碼，大批民眾都在入口排隊等候，人龍很長，但秩序大致良好。

記者亦觀察到，牛奶、肉類、蔬菜等新鮮食品，乾貨如即食麵、餅乾、罐頭等非常搶手，即使工作人員不斷補貨，連貨箱都來不及拆，一上架就被掃光。

有網友亦透露，在記者會進行期間，新北巿板橋家樂福瞬間湧入大量人潮，收銀機前排隊結賬的隊伍相當長，也有民眾擔心家裏食米的存量不足，急忙出門搶購。家樂福則表示，已經收到提升第三級通知，民生物資將採取限購的方式，消費者進出也須採取實聯制，同時控制進出人數。

而在基隆，很多超巿今天都出現民眾搶買口罩，有民眾一口氣買了20、30盒，由於搶買口罩的人很多，且沒有限制數量，很多超巿的口罩都被掃光，職員亦表示，本來架上都排滿，但一下子就被搶光，也有人來買酒精。

行政院長蘇貞昌上午表示，台灣的醫療資源，維生設備與物資都非常充足，單是口罩就有8億片存貨。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按