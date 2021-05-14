內地經濟快速發展，社會文化同時出現變化，甚至產生畸形文化。除了日前發生《青春有你３》的粉絲倒奶事件，官媒早前承認內地出現「變態蘿莉文化」，更已深入中國社會，荼毒青少年。

《新華網》、《央視》等官媒報道，來自日本動漫的二次元文化，現在流入中國後，逐漸形成「福利姬」的軟色情文化。所謂的「福利姬」，即是女生故意穿上日本動漫風的服裝，惟尺度非常大膽，甚至成為地下色情產業的一環。不法商人為了牟利，利用成人荒淫的本性，故意找未成年者來擔任「福利姬」，私下進行違法的色情服務，包括拍攝色情片、賣淫等。

報道指，「福利姬」以日本二次元文化為名，但實際已變成產業化的色情交易。許多不法業者為了逃避內地網絡監管，故意透過海外社交媒體大肆發佈消息，再將所謂的「客源」引導回國內，形成一條色情產業鏈。

報道舉例，去年，一名「福利姬」攝影師在淅江杭州被警方拘捕，該攝影師透露，很多「中介」會主動在網上尋找未成年女性拍攝對象，以免費甚至付費為由，詢問是否願意拍攝寫真和影片，事後會將這些照片和影片製作成電子圖包和實體寫真集，透過網絡平台出售。一些未成年少女缺乏辨識能力，經不住金錢誘惑就會「上釣」。

該攝影師更透露，自2015年至今，他自己已拍攝3,000餘張照片，20餘部影片，並製作成電子圖包和實體寫真集出售，累計通過「中介」銷售額高達30餘萬元人民幣（約36萬港元）。

新華社

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