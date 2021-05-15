台灣本土疫情不斷擴大，雙北巿的超巿、餐廳要實施實聯制，民間防疫意識亦提高，由台灣行政院與民間單位合作研發供免費下載的「台灣社交距離」App可協助民眾掌握與確診者接觸情形，該款App近日竄紅，下載已超過400萬人次。由於App僅利用藍牙技術記錄資料，而且需經使用者同意才會將資料上傳，對用戶私隱較有保障。

由衞生福利部疾病管制署、行政院資安處與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）合作開發的「台灣社交距離」App，可偵測使用者之間接觸的距離與時間，記錄使用者過去14天內的接觸史。而且此App主要利用藍牙技術，記錄接觸對象去識別化資料，但不包括地點定位資訊，相關接觸資料僅儲存於個人手持裝置端14天，不會上傳到雲端。

而當使用者接獲通知確診時，需要獲確診者同意，衞生單位才可上傳資料，而App會主動通知過去14天內，與確診者於2米內接觸2分鐘以上的人士，提醒用戶注意最近的身體狀況，接獲通知的用戶亦可自主決定是否向衛生單位通報。

衞生福利部亦指出，使用者過期資料會自動從手持裝置中刪除，而政府和開發端均無資料庫儲存個資，用戶可隨時刪除App，具備嚴密維護隱私機制。流行疫情指揮中心指揮官陳時中陳時中表示，App使用越廣泛，疫調通知就越能迅速。

為推廣台灣社交距離App，台灣疾管署官方臉書專頁「1922防疫達人」推出抽獎活動吸引民眾下載App並開啟通知，如不幸成為確診者，事前下載App並提供接觸資料協助疫調，可直接獲得5,000元新台幣（約1,388港元）的禮券。

值得一提的是，「台灣社交距離App」早在一年前已研發完成，高雄市政府前顧問、現任台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜形容是不折不扣的「超前部署」產物，而且無償提供給當時疫情更嚴重的國家使用，可說是科技界的Taiwan can help實例。

在Android版本的google play商店中，「台灣社交距離App」已經有逾100萬下載量，而且用戶評分達4.4分；相反香港的「安心出行」同樣有逾100萬下載量，但評分僅得2.6分。

中央社

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