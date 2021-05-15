台灣周四（13日）有電廠跳機，引發全台大停電，400萬用戶受影響。大陸方面，繼去年12月浙江、湖南、江西等地在嚴寒下突然限電後，廣東電力供應近日出現緊張，在酷熱天氣下要求廣州、佛山、東莞、惠州、珠海、中山、潮州等地錯峯用電（分散用電高峯期），東莞有企業要「開五停二」。有網民抱怨公司不能開空調，工作間像焗爐一樣悶熱。有預測指，今年除廣東外，雲南也有較大機會實施錯峯用電。

據了解，內地網絡在上周日（9日）已流傳出，在佛山的不鏽鋼公司在周一（10日）起，每周的星期一也要實施錯峯用電，只可保留10%總生產負荷電力用作保安及保溫，令多家相關公司需要調休周一應付。

廣州番禺有廚具公司在昨日（14日）透露，收到供電局通知，指明天起逢周六要錯峯用電，措施預計要實施三個月。廣州、佛山外，廣東省尚有、惠州、珠海、中山、潮州等地有用電戶被要求錯峯用電。

電力供應緊張下，廣東電力現貨發電側日前成交均價雙雙超過燃煤基準價。5月13日發電側燃煤機組日前成交均價為每千瓦時0.52477元，環比上漲28.3%，較當地燃煤基準價高出13.3%；5月14日這一成交均價進一步攀升至每千瓦時0.59245元/千瓦時，較燃煤基準價高出28%。

廣州市工業和信息化局周一（10日）批覆的《2021年廣州市有序用電方案》顯示，2021年廣東全省電力供應整體偏緊，有較大錯峯限電風險，受此影響，屆時廣州電網或將出現電力供應緊張甚至短缺局面。

廣東有售電企業人士對內媒記者透露，東莞有年用電量達1,000萬千瓦時規模的用電戶周三（12日）收到通知，要求自覺每周「開六停一」生產，若未自覺錯峯用電，供電局會停電或限電。但當地供電所員工翌日向財新記者表示，用電負荷已屆危險水平，已將自覺錯峯用電要求改為「開五停二」。

企業生產外，民間生活同受影響，有不少電動車車主便投訴充電站無電。珠海部份圖書館也實施每周周三暫停開放電子閱覽區以及暫停開放冷氣。

據了解，廣東這波缺電潮與經濟活動好轉與拉尼娜現象有關，加上廣東正處枯水期，水電供應減少，令用電高速增長，於3月19日廣東電網最高負荷達1億千瓦，同比增長24%首次破億。廣東電網公司當時已估計，廣東在第二季度會出現760萬千瓦的電力缺口，約等於2020年廣東最高統調負荷1.27億千瓦的近6%。

錯峯用電外，廣東也擬在下周一（17日）試行省電獎勵，有能力調節負荷的市場化用戶，以儲能、充電樁、或者主動調節生產安排等減少用電負荷，最高可獲每千瓦時4.5元（約5.4港元）收益。

中國電力企業聯合會預測，今年南方區域電力供需緊張，除了廣東之外，雲南也存在較大錯峯限電風險。目前雲南已對省內電解鋁企業實施高峰錯峯措施，削減最高用電負荷的近10%。

財新網

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