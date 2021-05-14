台灣5.13大停電，造成全台過千萬戶次受影響。是次停電長達五個多小時，創下歷史上台灣非天災停電時間最長紀錄；亦是首次需要動用國家級停電警訊的停電事故。

台灣電力公司（下稱台電）前日在高雄的一處變電所故障，導致興達電廠全廠停機。從故障發生的下午2時37分，到晚上8時，最終耗時5小時33分鐘才恢復全面供電。全台經歷六輪分區輪流停電，共400萬戶，1,139萬次受影響。相比之前的紀錄，較2017年8.15大停電的歷時4小時49分鐘長近一小時。

《環時》乘機踩民進黨

5.13大停電在停電時間和「緊急分區輪流停電」實施輪數，均打破舊紀錄。台電同日亦動用「災防告警細胞廣播服務」（CBS系統），向民眾發放警示。該系統於8.15大停電後設置，今次首度派上用場。

經濟部昨形容停電是「所有最壞狀況碰在一起」，包括預測尖峯負載失準、電網設備脆弱、水情嚴峻導致水力發電無法救援等五大壞狀況。有環保團體批評經濟部「給了全民最瞎最扯的五大停電理由」。至於經濟部道歉記者會上，官員藉機宣傳「增加燃氣機組，擴建再生能源，要請大家多支持」，就更招致環團諷刺「廣告打最凶、破歷史紀錄」。

此外，大陸官媒《環球時報》乘機揶揄，稱大停電「更多是民進黨當局缺德無能造成的人禍」。該報評論文章指，台灣每當遇到引起嚴重民怨的危機，民進黨當局就會向國民黨和大陸甩鍋。

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