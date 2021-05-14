時隔23日，中國再現COVID-19本土病例。據官方通報， 新增三宗確診個案全部來自安徽，兩宗在合肥，一宗在六安，感染源頭不明。傳出本土疫情後，安徽巿民踴躍接種疫苗，到處可見數百米長的人龍。本港及澳門政府分別宣佈收緊曾逗留安徽的入境者檢疫規定。

安徽抵港澳須隔離14天

本港衞生署稱，已將安徽省列入內地屬中或高風險地區名單，要求所有曾在安徽逗留的抵港人士，必須接受14天強制家居檢疫及強制檢測，不能使用「回港易」計劃回港，亦不能因完成接種疫苗而縮減強制檢疫期。澳門政府昨天宣佈，即日起抵澳人士如14天內曾到訪安徽六安市金安區或裕安區，必須在指定地點接受醫學觀察14天。

內地上次出現本土病例是上月20日在雲南發現。安徽省衞健委前天通報，兩名確診者分別出現在六安市裕安區及合肥市肥西縣。至昨天凌晨，合肥市再新增一宗個案。央視新聞報道，合肥巿兩名確診者為同事關係，曾一同用膳。出現新增本土個案後，前天，中國各地有大批巿民排隊接種疫苗，其中以安徽最為踴躍，到處都有數百米長的人龍，有排隊巿民表示冒雨排隊數小時才打到疫苗，有網民笑稱，「政府宣傳疫苗半年，不如安徽李某確診半天」。官方指前天中國接種疫苗達1,263.8萬劑，創單日新高。

新華社／《蘋果》記者