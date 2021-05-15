新冠肺炎本土確診案例單日激增180宗，引發台灣民眾恐慌，許多民眾為了降低受感染風險，開始減少外出，避免到人多場所購物用餐，首當其衝的便是夜市攤商，網民的照片顯示台北士林夜市昨晚空蕩蕩的街道幾乎沒有顧客，有逾30年歷史的老舖要結業。另外，台中市政府宣佈11個夜巿、巿內的夜店、舞廳等11類場所，以及宗教團體活動會暫停至6月8日。

有網友在Facebook社團「路上觀察學院」分享士林夜市昨（14日）晚的照片，並表示夜市本已凋零，近日又受疫情影響，晚間8時多的士林夜市幾乎不見人潮，偌大的街道上僅有3、4個人，發文的網友哀嘆：「這時代的眼淚真的是老士林才懂」。

士林夜市蕭條，許多攤商苦不堪言，在士林營業逾30年的「順來十全排骨湯」也驚傳即將結業，業者昨在Facebook社團「我是士林人&我是北投人」發文表示，決定以40萬元新台幣（約11萬港元）頂讓店舖，營業倒數3天，感謝大家的支持。

台中市政府亦為防堵疫情擴散作全面準備，市長盧秀燕宣佈，台中市自即日起暫停11大場所和11處夜市營業，宗教場所亦暫停團體活動，且禁止大型遊覽車進入停放，相關措施暫時持續至6月8日，視乎疫情發展再調整。

巿政府宣佈11大場所需要暫停營業，受影響的行業包括視聽歌唱業、三溫暖業、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業。

另外，西屯區逢甲觀光夜市、大甲區大甲蔣公路觀光夜市、中區中華路觀光夜市、北屯區昌平夜市、南區忠孝路觀光夜市、太平區長億夜市、東區旱溪夜市、北屯區太原觀光夜市、南區大慶夜市、清水區清水五權夜市，以及北屯區捷運夜市亦會即日起暫停營業

至於台中市內的宗教場所團體活動，例如集體法會、進香遶境等，同樣暫停至6月8日，且在宗教場所周邊兩公里內進行交通管制，「禁止宗教活動之大型遊覽車進入及停放」，但是非宗教活動的旅遊車經核准後，則不在此限。

台灣《蘋果新聞網》

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