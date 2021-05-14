台灣昨日迎來今年以來最高溫天氣，其中高雄內門錄得40.2℃。當地氣象局預計，高溫炎熱天氣會持續到下周一（17日）。同樣備受關注的旱情則仍然嚴峻，台南三座水庫蓄水量持續下跌，當中曾文水庫蓄水率更不足6%。

台灣中央氣象局昨日持續針對全台10縣市發佈高溫資訊。氣象局指，受到太平洋高壓籠罩影響，各地天氣晴朗炎熱。截至中午1時，高雄內門40.2℃，台南北寮39℃，高雄月眉38.9℃，該三處是昨日高溫排行榜三甲，但由於該三個監測站都屬自動監測，誤差較大，因此不列入紀錄。人工監測站方面，嘉義站觀測到35.4℃，刷新今年以來最高溫紀錄。氣象局預測，高溫天氣會持續，5月底才會有大範圍水氣接近台灣。

最大水庫儲水不足6%

旱情方面，水利署南區水資源局水情資訊顯示，台南三座主要水庫，曾文、烏山頭及南化，總蓄水量已跌破8,000萬公噸。當局資料顯示，截至昨午1時，全台最大水庫曾文水庫有效蓄水量3,045公噸，蓄水率僅5.98%。烏山頭水庫及南化水庫蓄水率分別也只有46.96%和13.59%。台南市政府水利局表示，進入5月中旬，台灣中南部旱象持續嚴峻。中央氣象局統計，去年6月迄今，台灣西半部雨量創下觀測以來最少紀錄，同時預估今年5月至6月梅雨季雨量可能偏少。

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