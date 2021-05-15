台灣疫情加劇亦影響不少分隔台港兩地的夫婦。原計劃本月底到台灣探望妻子的港人張先生，因為這次疫情升級臨時決定取消。他認為，台灣人防疫的「螺絲」鬆了，但「擰返緊就沒事」，這次取消行程的最主要考慮，是食衞局長陳肇始昨日宣佈，禁止從台灣回港者家居隔離、必須到在隔離酒店檢疫14日，張與妻子均認為，在香港酒店檢疫的風險，遠較在台灣生活高得多。

張先生的妻子去年底曾經回港探親，之後分隔兩地，他原計劃月底到台灣探望妻子，順道辦理一些手續。本周台灣開始出現本土病例後，張與妻子一直密切留意疫情發展，昨晚經過長時間商討後，決定取消這次行程。

張表示，妻子在居住的所見，一般台灣民眾防疫措施確實比去年鬆懈，「現在是承受之前鬆懈的結果」，可是在當局提醒之後，防疫措施馬上回復，加上防疫及一般物資都相當充裕，只要配合當局說法，不隨處走動、不到人多擠逼的地方，或與其他人一同到超市搶貨，「宅在家就相當安全」，反而因應台灣疫情，港府調高從台灣回港的檢疫措施，才是最危險的環節。

張續稱，以往從台灣回港只要居家隔離14日，並在第12日接受病毒測試即可，措施行之有效，亦相對安全。不過，當香港政府要求回港者到隔離酒店後，張與妻子均認為潛在風險實在太高：「又唔係規定酒店只有台灣回港嘅旅客，點知隔離房住啲乜嘢人？之前幾個人就喺咁染變種病毒！」

不過，張與妻子都認為台灣防疫措施會很快見效，預計可能一個月內就能控制，張稱只要港府恢復回港後可以家居隔離，就會再前往台灣。

《蘋果》記者

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