因應疫情升溫，台灣目前已有多個縣市宣佈關閉公共場館及「十大類行業」，今天開始發出暫停營業公告，包括台北巿、新北巿、桃園巿等。18年前，沙士疫情期間仍照常開放的台北市立動物園，這次為了疫情，史上首度閉園，直至下月8日。

「十大類行業」停業

台北市昨午召開防疫記者會，巿長柯文哲宣佈今天上午八時開始，全市公有場館包括各區運動中心、區民中心、圖書館、動物園等處所關閉；另外小巨蛋、北投會館及貓空纜車等暫停開放。故宮北部院區今天也開始閉館。此外，市政府將向「十大類行業」發出停業通知，今天凌晨開始實施。台北市立動物園發言人曹先紹表示，18年前沙士期間動物園照常營業，如今停業應是首次，但配合市政府防疫，園區完全不敢鬆懈，目前員工分為兩組，交錯上班，減低群組染疫風險。

台灣商業處表示，過去統稱「八大行業」，但目前已增至「十大類行業」，當中包括夜店、舞廳、電子遊戲場、資訊休閒、舞場、夜總會、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱及桑拿。台灣警政署長陳家欽昨天通令各縣市政府警察局，立刻預備警力，全力協助稽查及臨檢；如發現有違規營業，轉由縣市政府處罰，並加強查察次數，必要時會報告縣市首長，予以暫停營業。

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