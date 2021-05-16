疫情下，亞裔在美國被仇視事件頻生，紐約一名來自台灣的Lyft（來福車）司機本月10日，疑似遭受仇恨暴力，有歹徒持槍搶劫並叫他「返回中國」。司機在槍口下表示來自台灣，才得以保住性命。

現年67歲的廖姓司機Paul Liao於10日晚在南埃爾蒙特一加油站停留時，遭一名持槍男子闖進汽車後座，用槍指嚇及企圖搶劫。歹徒奪走司機身上1,560美元（下同，約12,110港元）現金和手機後，兩度用手槍打司機的臉，整個過程被車上行車記錄儀拍下。匪徒試圖劫走車子不果後逃走，而Paul Liao則輕傷、鼻部流血。

司機的親人Christine Ting在14日於眾籌網站GoFundMe募捐，欲助事主購買新手提電話、以及籌集醫藥費及生活費。截至16日，已有逾千名網民捐錢，共籌得2.8萬多美元（約21.7港元），遠超原定目標3,000美元（約23,303港元）。

台灣中央社報道，Paul Liao相信事件與仇恨犯罪有一定關連，過程中，歹徒數次叫他「返回中國」，如他沒一直說來自台灣而非中國，可能早已沒命。

Christine Ting表示，Paul Liao遇劫時情況危急，有看過影片的人稱，見槍手手指已放在板機上，即隨時會開槍。她指Paul Liao臉部腫脹持續疼痛，鼻子軟骨斷裂，已到醫院進行檢查。

中央社

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