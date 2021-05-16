中國國務院上周五（14日）公佈修訂後的民辦教育管理條例，被外界視為加強對社會的管理。有觀察人士指，這是北京整頓和加強控制科技、教育等領域的民間資本的開端。

總理李克強日前簽署國務院令，公佈修訂後的《民辦教育促進法實施條例》（下稱《條例》）並在9月1日起實施。

《條例》第一條就規定，民辦學校應當堅持中共領導，具體落實辦法是，學校中的中共基層組織參與學校重大決策並實施監督；學校決策機構組成應當有中共組織負責人參加，有關監督機構中也應當有黨的基層組織代表。

《條例》還嚴禁任何社會組織和個人通過兼併收購、協議控制等方式控制實施義務教育、非營利性學前教育的民辦學校，加強對外方為實際控制人的社會組織辦學的監管等。

對於私校高收費問題，《條例》規定民辦學校應當堅持教育公益性，民辦學校及其舉辦者不得以贊助費等名目向學生、學生家長收取或者變相收取與入學關聯的費用。

報道指，中國改革開放前，中小學教育基本都是官辦，只有在農村才有些民辦學校。1980年代後，民間資本和國際資本逐步進入初等教育領域，大批私校在大中城市發展。這些學校引入了外國的教學內容、教學方式和先進教學設備，大受富裕的城市中產歡迎，爭相把子女送入那些收費高昂的貴族式國際學校。

報道指出，隨着美中關係惡化，中共領導層對民營企業和私人學校游離於中共控制之外的現象深感不安。從去年開始，中共以反壟斷之名整頓民營科技巨頭阿里巴巴、騰訊等，通過業務重組、控制它們的數據庫、對違規行為施以重罰等手段，把這些公司置於自己的控制之下。

分析人士指出，目前剛剛開始的整頓私人學校行動，也是中共為強化社會控制大計劃的一部份。這次整頓將會繼續推出甚麼措施，影響到哪些企業和哪些領域，目前尚不清楚，但已有迹象顯示，這種不確定性通過社交媒體傳導到股市，引起教育板塊的股票在上周二（11日）大幅度下跌。

綜合報道

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