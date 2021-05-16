十八年前的5月2日，台灣SARS疫情最嚴重之際，台灣《蘋果日報》宣佈創刊。如今造化弄人，疫情在台灣進入社區感染，全台恐慌之時，《台蘋》紙本明天（5月17日）出刊最後一次報紙後，將在18日起停刊。壹傳媒主席葉一堅今日前往《台蘋》總部，除了探望員工，亦希望與《台蘋》紙本作最後道別。堅哥接受《蘋果》訪問時表示，非常捨不得，形容這猶如「白頭人送黑頭人」。

堅哥今日到《台蘋》總部，與台蘋社長陳裕鑫一同探望員工，並與多名員工合照。他表示，非常捨不得，形容這猶如「白頭人送黑頭人」，「以為（台蘋）會長命百歲，咁我都70多歲，都諗住差唔多啦......見到同事哭成一團，感覺好難受。」他笑稱，現在《台蘋》紙本停刊，最難忘的是「眾多位靚女同事」，又指今日見到特刊談及《台蘋》過往的報道，「依稀仍記得當時威水史」。

他又表示，會聽從壹傳媒集團行政總裁張劍虹的建議，日後多些回公司「壓吓場」，「而家公司咁困難，盡量幫到就幫」，並寄語香港同事「可以失望，但唔好絕望」。

《台蘋》資深員工Lulu（化名）形容在《台蘋》18年的歲月「非常珍貴」，又指台灣沒有一個像黎智英般的老闆，完全不干涉任何新聞，「impossible，never and ever，這個（老闆）是不會再有的了」。

台灣《蘋果日報》曾創下多個紀錄，包括開創印製號外的先河，其中蔡英文當選後手拿《蘋果》號外拍照最經典。此外，《台蘋》亦首創全年出報，以及是台灣首份接受台灣發行公信會（ROC-ABC）稽核銷售量的報章。

《蘋果》記者

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