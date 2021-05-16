台海局勢日漸升溫，解放軍軍機頻繁侵擾台灣空域，又接連釋出軍事訓練片段恫嚇對岸。美國之音昨日（15日）引述軍事專家分析指，在中共中央軍委主席習近平今年簽署命令後，列出4個軍事訓練轉變目標，使大陸對台灣本島原採取的「聯合登島作戰」，可能自2025年起明顯改變，至2035年轉型為「岸對岸登陸」，在首輪攻勢將最精銳部隊透過直升機、高速氣墊船等直接投放到台灣周邊，專家提醒台灣必須提高警覺。

雖然目前普遍軍事專家認為「武力攻台」對大陸而言不大實際，但隨着解放軍訓練轉型，聯合戰力將會出現新的面貌，犯台方式也將隨之改變。習近平今年簽署命令，要求軍事訓練4大轉變，包含「被動適應戰爭轉向主動設計戰爭」、「由合同訓練轉為多軍種聯合訓練」、「加入人工智慧技術」、「由打贏當面對手轉向為制衡對手」。

台灣資深媒體人兼軍事評論員亓樂義指出，解放軍的「當面對手」是台灣，現在解放軍不再是要當面打贏對手，而是朝着制衡美國，讓其不敢或無法介入台海的方向努力。

他補充指，解放軍目前尚無奪島能力，未來中共犯台將是以主動設計戰爭，聯合作戰為特點，並且融入人工智慧的技術，特別是海空無人作戰系統，有人跟無人的協同作戰會變成對台作戰的新的樣式，同時要制衡美國，使其無法干涉台灣問題。

台灣淡江大學戰略所學者揭仲表示，大陸自2018年開始大規模調整後備總動員、後勤體系，如果2035年順利完成，官方宣稱軍團作戰物資可在24小時內準備完成、軍旅物資只須4小時，而「快速整備」是速戰速決的第一步。

解放軍希望從傳統兩棲登陸作戰轉型為「超地平線」、「岸對岸」攻擊，揭仲說，到2030至2035年時，解放軍可能在給台灣海空軍造成暫時性癱瘓後，開闢一條「空中走廊」或「海上走廊」，利用直升機、運輸機，還有高速氣墊船，將部隊從走廊直接將兵力從大陸東南沿海投送到台灣的戰略要點附近。

文章又引述專家說法，指根據大陸設定的目標，到2035年，預計會有6艘航母、跨海投送所需要的大型運輸機亦會由現時不到50架，增加至逾200架，大幅提升整體作戰能力。

《美國之音》／台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）