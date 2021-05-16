台灣疫情大爆發，防疫漏洞亦開始陸續浮現。台北市聯合醫院（聯醫）和平院區（和平醫院）日前才爆出，有病人住院3天才確診，沒想到台灣《蘋果新聞網》昨日又接獲投訴，指台北市聯醫某院區竟出現類似和平醫院的情況，至於是否存在院內感染，則有待觀察。

投訴人指出，北市聯醫某院區本月12日收治一名外科病人，並且進行手術。病人在手術後血氧濃度無法回到正常值，更出現氣喘，經胸部X光檢查，才發現已罹患肺炎。院方隨即安排該名病人採檢，並轉送到隔離病房，病人在前日確診。可是，院方竟未通知照顧病人的護理人員，甚至未有立即安排採檢，也沒通知與同一病房的其他病人以及探病家屬。

據了解，目前最先列為緊密接觸者的醫護人員，採檢結果均呈陰性，而與確診者同一病房的其他病人及家屬，已轉到其他病房，已有1名病人出現疑似症狀，現時正等待檢驗報告出爐，再由院方作進一步說明。

有不具名的台大醫院的醫生則表示，一旦爆發院內感染，可能會壓垮台灣的醫療體系，因此一定要嚴防。據他所知，涉事的醫院有採取較特殊的「萬華行動」，特別針對居住地為台北市萬華區的住院病人一併採檢，以防病人把病毒悄悄帶進醫院內。

該醫生又表示，當台北萬華區多家茶藝館出現確診者後，醫護界就知道情況不妙，也預知若把症狀不明病人收住院，後果可能相當嚴峻，所以日前已相繼採取「萬華行動」，據了解檢驗結果仍在整理中。

另外，對於昨日公佈新增180宗本地確診病例，律師李怡貞直言，以外國的經驗看台灣，她大膽推測這幾天確診數字都會很驚人，「若持續惡化，確診者有可能出現在我們周遭的親友身上，甚至我自己身上」。李怡貞呼籲大家不要「獵巫」，應冷靜面對挑戰，「台灣兩周清零計劃，一起努力。」她續稱：「現在國際都在看着我們，再一次讓他們嚇傻吧，這樣以後出國就都能抬頭挺胸了。」

網路流傳一句話「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級。」台灣中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學看到後在社交媒體寫道：「我真心期望這句振奮人心的話可以實現，台灣人可以再次創造獨一無二的超級奇蹟。」然而他認為比較實際目標是：「2周內不要上升到防疫警戒第四級，4周後確診人數開始下降，8周後解除第三級。」

謝宗學直言，預計未來幾天每日確診人數還會持續上升，或會出現令人驚恐的數字。台灣民眾要有心理準備，從爆發大規模社區疫情到解除，是漫長的戰鬥，必需長時間堅持貫徹不群聚、戴口罩、勤洗手等個人衞生防護習慣，配合政策的人流管制和限制移動，才可能慢慢將星火燎原的疫情控制下來。

而在全台公佈娛樂場所昨日起要暫停營業後，台南市警方昨晚突擊檢查57處娛樂場所，查獲有一間音樂主題餐廳及一間指壓店違規繼續營業，另有一間卡拉OK在大門貼上停止營業公告，但店內仍有客人光顧。警方搜證後，會依法交由衞生局處罰。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）