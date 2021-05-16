繼中國太空站核心艙「天和」上月尾成功發射升空後，計劃將在本月發射的「天舟2號」貨運飛船及運載火箭「長征7號遙三運載火箭」，已轉運至海南文昌航天發射場發射區，準備升空。

載人航天工程辦公室表示，現時發射場設施設備狀態良好，將按計劃進行發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作。按計劃，天舟2號貨運飛船將在本月發射，神舟12號載人飛船則在下月升空，飛船搭載3名太空人，將成為「天和」核心艙首批進駐人員，預料將在太空軌道留駐3個月。

美顏器銷量暴增50％

疫情阻礙內地人出國遊旅，但仍無法制止他們上網「爆買」日本商品。日本《朝日新聞》報道，日本已成為中國民眾跨境網購的第一選擇，日本岐阜縣羽島市一間向中國銷售產品的美顏器製造商透露，去年的跨境銷售額比前年暴增50％之多。該公司同時表示，他們透過網絡和網紅加強商品宣傳，這才達到如此高的跨境鏡銷售額。

報道指，由於中國顧客不斷地通過網絡購買日本產品，強勁的需求帶動貨機空運量大增，有中國大型物流公司已計劃加開空運航線。

據中國商務部資料顯示，日本2019年就成為中國民眾的最大跨境電商購買國，佔總量的20.8％之多，其中主要是化妝品和日常用品，之後才是美國（16％）和南韓（10.7％）。及至去年爆發疫情，中國跨境電商的消費總額比2019增長了16.5％，金額達至5,700億元人民幣。

普寧民居大火致一家6口慘死

廣東省普寧市南徑鎮東門村一處民居，昨日凌晨1時20分發生大火，消防等部門人員接報到現救援，救出被困在住宅內的一家6口，並於凌晨5時許，將火撲熄。但該6名傷者送院搶救後證實不治。當地政府已成立專責小組，調查火災原因及處理善後工作。

《光明日報》/ 《朝日新聞》/ 新浪網

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