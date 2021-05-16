台灣疫情大發，昨日新增181病例，各地今日再陸續傳出疑似個案。台灣《蘋果》報道，發現病例的台北市萬華區，病人最早在4月23日發病，當時正是台北諾富特華航桃園機場飯店群組爆發。有台灣醫生分析，疫情爆發非連續事件，而是平行事件，可以說明台灣有多個隱形傳播鏈，估計3月已有人將病毒帶到社區。

中央流行疫情指揮中心昨日公佈，萬華區最早病例、案1424在4月23日就發病，比對華航諾富特酒店的群組，確診者中最早發病是4月16日，這相當於華航群組發病時，萬華區可能也早有狀況。

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院長黃立民表示，華航與萬華群組的病發日期相近，「代表2案並非連續事件，而是平行事件，華航和萬華不是互相傳染」，他認為這確定台灣有多個隱形傳播鏈，推測至少在3月左右，就有人把病毒帶進華航和萬華。

黃立民亦稱，「一個人把病毒帶到社區，通常不會一次成功，但若帶十次進社區，可能就會有病毒存活下來並慢慢擴散」，他認為台灣之前病例沒快速增加，是因為在社區的病毒量少而逐漸消失，但如持續有病毒輸入特定區域，「累積到一定的量，就會在一下子爆開來」。

台軍陸軍第六兵團化學兵，今早出動74名化學兵、4部悍馬車及兩台大型消毒車，在萬華區內進行消毒。

台灣各地亦陸續發現新的病例，中華郵政今日證實，昨日總公司有一名員工證實確診，公司昨日啟動辦公大樓消毒，亦要求同事要加強自我管理，若曾經與確診病人有接觸，就應主動前往檢查。

台灣媒體亦報道，昨日新增的181個病例當中，其中一人是台北市信義區一間百貨公司專櫃小姐，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，由於個案太多，實在很難掌握個別情況。不過，有百貨業者表示至今未接到相關消息，但都會確實消毒，確保安全。

新竹縣湖口鄉一間幼兒園，昨晚家長發出緊急通知，指幼兒園有人檢查後呈陽性反應，引發大批家長前往當地醫院接受檢測。當地衞生局表示，是否有人確診將交由中央流行疫情指揮中心公佈。

台灣《蘋果新聞網》／中時新聞網

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