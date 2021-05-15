「龍捲風（吹）來了」、「不要出去、不要出去」！受強對流天氣影響，江蘇省蘇州市和湖北省武漢市於前晚分別遭遇龍捲風突襲，不少民眾感到驚恐。當中武漢更出現每秒風速接近24米的9級龍捲風，其間夾雜冰雹。由於破壞力驚人，截至昨日下午3時，兩地共造成至少12人死亡、400多人受傷。

網民︰地球生病了

前晚7時，蘇州吳江區盛澤鎮部份地區出現龍捲風，中心最大風力17級、至少四人死亡、170人受傷。網上流傳影片顯示，當時風雲變色，雷電交加，有電線杆被吹倒，導致電力設施和多處房屋受損。有親歷者表示，她當時在工廠上班，龍捲風最猛烈時間持續達10分鐘，工廠天花板一塊塊掉下來，廠房遭嚴重刮塌，她躲至機器下才避過一劫。有網民形容當時如「電影特效」，「閃電很亮，不敢出門」，有人直言「地球生病了」。

同日晚8時許，武漢大部份地區出現中到大雨，局部暴雨或大暴雨，並伴隨雷雨大風、冰雹、短時強降雨等強對流天氣。蔡甸區東部出現龍捲風，多間民房倒塌或損毀，大量樹木折斷，電力受損，截至昨午至少造成八人死亡、230多人受傷，3,568人受災。有武漢龍捲風遇難者家屬表示，事發前兩小時還和爸爸聯絡，結果爸爸連房帶人被捲飛數十米。

另外，截至昨早8時20分，武漢天河機場進出港航班延誤共40架次，取消共34架次航班。當地網民直言：「真的是太嚇人了，自己家陽台玻璃都被吹沒了，社區的保安亭也吹沒了，很多車輛受損。」

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