高雄市首宗本土個案（下稱A小姐）因隱瞞其父是確診者，政府發現問題後，立即將245名可能與A小姐接觸過的人士隔離，當中健身室佔131人。一名被隔離的健身室用家向《台蘋》投訴，與他同行的友人，甚至部份員工和教練也未需隔離，痛批衞生部門標準不一。

父謊稱女出國 被罰8.32萬元

高雄政府指出，A小姐今年30多歲女性，本月8日曾回新北探望父母，翌日坐列車回高雄，再轉搭捷運返小港，最後步行回家。她於12日得悉父親確診後，即日到院詢問如何「自費採檢」，隔日上午回到醫院謊稱要離台，最後決定自費採檢，最終於14日確診。

A小姐確診前，曾出入高雄的大賣場、健身室等場所，成為當地漏網之魚，事後連累為她檢疫的三名醫護被隔離檢疫。高雄政府其後鎖定了245名A小姐的潛在接觸者。不願具名疫調人員直斥，A小姐的說詞與對防疫輕忽行為，讓人相當憤慨。

健身室會員H先生向《台蘋》直斥，他告知衞生部門自己曾於指定時間出現在健身室後，隨即被要求即晚隔離。他憤指，自己未曾與A小姐同處，同行友人甚至健身房員工及教練，當晚未於防疫旅館出現，質疑衞生部門標準不一。他又指，自己是單親爸爸，臨時被要求隔離14日，需要母親將手術延期，代為照顧幼女。

新北市長侯友宜昨日指，A小姐父親確診後，謊稱女兒出國，導致她南下造成恐慌，故已向他罰款30萬元（約8.32萬港元）。高雄政府則未通報會否向A小姐罰款。此外，台灣近日瘋傳「獅子哥熱吻茶室老闆娘照」照片，惟照片本尊稱被點錯相，遂由市議員陪同到派出所報案，也向傳媒澄清自己並非獅子會前會長「獅子哥」。

台灣蘋果新聞網