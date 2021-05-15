疫情警戒升級，台灣行政院昨天一早召開臨時記者會，疫情指揮中心指揮官陳時中宣佈台北巿及新北巿升為三級防疫警戒，同時也有眼尖網民發現，對比前天的照片，短短一天內，陳時中「頭髮幾乎全白」，不少網民留言感謝他為台灣抗疫操心，「阿中部長辛苦了！」

巿民滿意度達80.6%

昨天爆出180宗本土確診，身為指揮官的陳時中顯見為疫情相當操心。對比前一天的照片，陳時中當時頭髮半白，但在昨天記者會，髮色幾乎全白，兩天都是同一條領呔，雖然戴着口罩，但不難看出他相當疲累，黑眼圈都變深了。有網民猜測只是燈光變化的關係，並非真的一夜白頭，不少網民都心疼陳時中為疫情操勞，紛紛留言為他打氣，「他感覺太累了 」，「時中部長挺住」，但亦有人留言表示不應造神。

對比本港食衞局局長陳肇始民望低落，根據香港民意研究所一月份調查，其支持率僅25%。去年台灣防疫有成，讓陳時中成為台灣有史以來滿意度及知名度最高的衞福部長，本月初有民調顯示，陳時中為台灣巿民滿意度最高的內閣首長，達80.6%。實際上，自疫情開始爆發以來，陳時中一直努力堅守台灣人的健康，除主持例行記者會，還須日夜和各部門開會，討論相關防疫措施，抗疫期間工作忙碌，讓他只能睡在辦公室的黃色沙發，還因而睡出一個頭型。

台灣東森新聞