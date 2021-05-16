中共建黨百年，總書記習近平今年2月提出全黨展開黨史學習教育後，北京香山革命紀念館、雙清別墅等「紅色景點」人潮紛至沓來，從國家機關人員到小學生，「黨政軍民學」全部動員起來。有分析指，在疫情切斷海外旅遊人潮的情況下，中共當局全力鼓勵紅色旅遊，有助刺激經濟的同時，亦可增強中共在民眾心目中的領導權威。

台灣中央社記者早前走訪位於北京海淀區的香山革命紀念館，發現參觀人潮絡繹不絕，其中不乏國家黨政機關、解放軍部隊、民營企業，乃至繫着紅領巾的小學生入場參與，儼然「黨政軍民學」總動員。

香山革命紀念館導覽員楊佳萍表示，紀念館平均一天可以接待3,000至4,000人，最高峯時可達5,000人，各機關組織、學校、企業、團體的參觀者都非常多，95後、00後為數不少，還有父母帶着年幼孩子一起來「學習黨史」。

資料顯示，位於香山腳下的香山革命紀念館，是當局展示中共中央香山時期歷史的重要場館，2018年開始興建，2019年9月開放。距離香山革命紀念館不遠的雙清別墅則是中共中央、中央軍委機關1949年進駐北京後的居住和辦公地，被稱作是中共「進京趕考」第一站，曾是中共中央的指揮中心。

雙清別墅所在的香山公園宣傳科副科長馬丹表示，香山公園內8處舊址2019年9月正式開放，去年因疫情而封閉，今年五一假期待遊客約達5.78萬人次，主要也都是機關團體、單位，以及中小學生團體來參觀。

報道指出，去年疫情大爆發，大陸旅遊業遭受沉重打擊，紅色旅遊也不能倖免，有外媒早前引述江西井岡山官員指，當地革命博物館去年遊客數量下降一半以上，跌至89萬人次。

亦有分析認為，在疫情切斷海外旅遊人潮的情況下，中共當局全力鼓勵紅色旅遊，可謂「一石二鳥」，一方面刺激經濟，另一方面則透過吹捧中共先賢以增強中共領導權威。

中央社

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