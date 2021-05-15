台灣疫情大爆發，昨日公佈急增180宗本土確診個案，重災區台北市及新北市更將防疫警戒提升到三級，居民嚴陣以待，超市湧現掃貨人潮。不過，多名居台港人向《蘋果》坦言，「唔係好驚」，因為對台灣防疫有信心，而且覺得台灣人亦自律，有減少外出和佩戴口罩，而且相信有足夠物資供應，故沒外出「撲」食物及日用品囤貨。移居台灣十多年的港產教授蘇偉業稱，台灣當局的防疫措施，向來如父母對子女般「呵護備至」，因此台灣人一般都比較放心。

新一波疫情來勢洶洶，台媒的報道中，見台灣市面的防疫氣氛緊張了不少，《蘋果》訪問多位已移居台灣的港人，發現他們依然淡定，原因是對台灣政府與民眾有信心。

「我對政府防疫有信心，市民亦好努力想保護呢個地方，好多嘢自動波，有得追，我其實又真係唔係好驚。」已嫁到台灣多年的Choco有一個6歲大兒子，住在台北市信義區附近。她坦言：「其實我哋香港人見慣大場面就無乜嘢嘅，不過因為舊年疫情爆得最勁嗰個時間，警戒都係第二級，所以第一次升做第三級時，全台灣嘅人都好緊張……香港人比較冷靜，如常地師奶買餸，可能買定多兩三日糧，但囤一個月就唔會囉。」

昨日一度傳出會在下午4時封區，大型超市或許不會開門，Choco下午1時就趕忙到附近超市買鮮貨，10分鐘就買齊想要的食物，不過排隊付錢就等了45分鐘。她說，店內台灣出品的即食麵已被掃光，貴少少又不太合台灣人口味的辛辣韓國即食麵就還有4、5個，薯片、餅乾仍有很多，鮮貨如肉食都有，蔬菜就已被掃清。在便利店7-11內的杯麵滿架，全聯店員則摩打手上貨。「我又唔係太擔心囉，真係可能鮮貨都無埋，要食杯麵嘅時候，咁我都相信其實台灣目前係有足夠嘅糧餉，唔需要去搶囉。」

不過，疫情仍為Choco一家帶來不便，昨日原定到位於台北市立動物園附近的老爺奶奶家，都取消了。而三級警戒暫定28日結束，當日正是她生日，原本預約好的溫泉酒店staycation，都要延期。不過，她直言這些不便都是小事，她感謝台灣人愛惜台灣，「大家都唔係自私精，都唔希望將疫症帶入嚟……大部份嘅人都守規矩，我覺得件事又唔會去到太worse嘅」。

在台中開麵店的港人Josephine則說，疫情爆發後，她也有危機感。「如果（台中）都升到三級實施限聚令，因為我哋係細舖，舖內只可以五個人（限聚令），我同老公喺店裏面做嘢，就只可以接3個客，出面有10個人都好，我哋都做唔到生意……到時我哋都會休一個禮拜先。」

她又稱，自己不會去搶貨囤積。她本身開店，雞扒一類的凍肉製品有存貨；亦不會搶購即食麵或罐頭，可能會多買些菜和生果，夠一個星期便可。不過，她也提及昨日到街市買豬扒時，肉檔才開檔2小時就已經無貨。

居於台北市大安區的港人Dennis就直言：「今朝聽到（警戒）升三級，又話180（宗本土確診），當然有啲擔心，但又唔至於會驚，平常心應對。對呢邊防疫指揮中心同政府部門都有信心，同埋知道台灣人都會自律。」他昨日外出時亦見街上人流大減，「公館人流少咗兩成；政治大學嗰邊因為遙距教學，附近一帶商店都無開，所以無乜人；和平東路同忠孝東路等主要幹道，人流都少咗六七成以上，捷運人流就少咗一半以上」。他稱，有部份大學生因為課程已轉為遙距課程，故戴着口罩、眼罩拖篋返鄉避疫。

一家居於台北市士林區的朱先生則指，目前未見有恐慌，附近藥房確實多了人買口罩，但貨量充足，而且台灣去年開始實名制買口罩，不怕買不到。「係外賣多咗，附近間烤鴨店嘅外賣人龍長咗，7-11都要實名制進入，係呢啲見到有少少緊張。」他認為，面對爆疫最重要是「唔好自己嚇自己」，還要看未來兩三日的確診數字有否「幾何級數咁彈上去」。

從香港到台灣教書十多年的政治大學公共行政學系教授蘇偉業形容，台灣當局過去的防疫措施，就如同父母對子女般「呵護備至」，因此台灣人一般都比較放心。然而，一旦這個「防護網」出現漏洞，台灣人就很容易陷入恐慌，像台北市「疫區」萬華那邊，因設有篩檢站，所以氣氛較為緊張。而他所住的文山區，則相對較平靜。蘇偉業謂，他並沒特別作出甚麼準備，只是如常到街市購買一些熟食。

蘇偉業指，台灣人的防疫意識其實相當高，乘搭公共交通工具時均有佩戴口罩，亦會使用消毒酒精，但不是每分每刻都拉緊神經。

不過，蘇提到，目前台灣北部的大學均已改為網上授課，但仍有不少來自南部的學生留在學校宿舍內。有大學曾考慮要求這些學生盡快離校回鄉避疫，但這或會增重南北交通流動，導致另一個防疫漏洞，或會較將他們留在校園內更有危機。另外，台灣一旦出現疫情在社區內散播，當地也沒有條件像大陸般實施「封區」等隔離措施，民眾也難以配合，屆時亦必然會引起更大衝突。

《蘋果》記者

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