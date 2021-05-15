2020年稱為「火星年」，地球和火星距離最近，發射火星探測器燃料需要最少，故阿聯酋、美國及中國都發射火箭探索火星，同樣在今年先後到達，但目標各有不同。目前以美國毅力號（Perseverance）取得成果最驚人，首次成功在火星升起無人直升機，又成功在火星就地取材製造氧氣。

阿聯酋希望號率先抵軌道

阿聯酋火星探測器「希望號」（Hope）率先在今年2月9日抵達火星軌道，它不如中美的火星登陸器，只在火星軌道運行至少一個火星年，相當於地球上687天，主要研究火星空氣和水份流失的原因和過程。美國毅力號則主要尋找火星古老生命（微生物）迹象，毅力號重一噸，每天可自動行駛200米距離，配備19台相機，兩個麥克風，可捕捉錄製火星上的聲音。據悉，毅力號的控制者是工程師嚴正，他來自台灣。歐洲航天局（ESA）的火星車2016年曾登陸火星失敗，料明年再次嘗試。

以目前成果來說，毅力號已刷新很多世界「首次」。毅力號首次直接登陸火星，沒有先圍繞火星轉動；登陸地點亦首次選擇耶澤羅隕石坑，難度極高。今年4月，毅力號帶去火星的無人駕駛直升機「機智」號於19日和22日在火星試飛兩次，創歷史紀錄。其後，毅力號亦宣佈成功在火星上就地取材製氧，利用火星大氣中的二氧化碳製成五克氧氣，大致相當於宇航員在火星上呼吸10分鐘所需的氧氣，外界相信為人類將來前往火星增添一分希望。

BBC