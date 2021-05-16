台灣疫情大爆發，台北及新北「雙北」的防疫警戒提升至第三級，實施包括室內5人、室外10人的「限聚令」。今日凌晨，新北市板橋竟有6名男子無視限聚令，在一間食店內吃宵夜，豈料過程中竟發生爭執，大打出手，警方接報到場制止毆鬥，還發現一把沒有槍機（讓子彈上鏜的零件）的手槍及7發子彈。

據了解，涉事的6名男子都是彼此認識的朋友，當時同桌一起飲酒，聊天期間發生口角，其中一人拿起酒樽砸向對方頭部，觸發雙方衝突，在場朋友苦勸無效，在店內「混戰」。警方接報立即出動「快打部隊」（類似港警的衝鋒隊）到場，制止在場人士毆鬥。

警方在現場清查涉事男子身份時，赫然發現現場竟有一把沒有槍機的手槍以及7發子彈，隨即將涉事者帶到派出所盤問，其中一人事後才承認持有該把手槍及子彈，並表示平時帶槍出門是為了「防身」。

轄區海山分局偵查隊隊長林振瑞表示，涉及這些毆鬥的兩批男子，雙方都是互相認識的朋友，在飲酒過程中起爭執而演變成肢體衝突。警方將依照涉嫌違反槍炮彈藥刀械管制條例、妨害秩序罪以及傷害罪，將6名男子移交新北市地檢署偵辦。

有台灣網民在如同香港「連登」的網上論壇PTT表示，發現自「雙北」市實施三級警戒後，有不少俗稱「北漂」、從南部到北部打工或讀書的人紛紛開車或坐車離開台北，讓網民相當不解，忍不住問：「連夜逃離台北的人在想甚麼？」「在這幾天確診者的足迹已經遍佈台灣各縣市的情形下，他們到底是在逃甚麼？」

在另一網上論壇「Dcard」，也有不少網民熱烈討論這個話題，有在台北讀書的大學生表示，很多同學都「執包袱」準備南下回鄉，讓他急着呼籲：「這是很危險的事情，想要返鄉的行李都現在！立刻！放下！」

另外，台灣民眾近日因「避疫」而減少出行，南投縣合歡山登山、賞花的遊客亦明顯減少，但有網民發現仍有不少遊客未戴口罩就擠在地標武嶺亭拍照，全無安全社交距離，憂心成防疫破口，現場員警也積極勸導遊客能配合防疫，確保自己與他人的安全。

台灣《蘋果新聞網》

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