首位因報道武漢的COVID-19疫情而被判刑的中國公民記者張展，繼早前獲比利時自由大學（Free University of Brussels）頒贈的言論自由榮譽獎（Difference Day Honorary Title for Freedom of Expression）後，再獲美國人權組織「對華援助協會」（ChinaAid）設立的2020年度「林昭自由獎」，表揚她的報道彰顯對疫情受害者的關愛，即使面對審判，她亦展現對中共強權的大無畏犧牲精神。

對華援助協會的聲明提到，在新冠病毒肆虐之際，張展逆向而行，隻身犯難，奔赴病毒爆發中心地區武漢市，甚至武漢病毒研究所周邊，拍攝當時所看見的真實狀況，向世界展示武漢在疫情爆發初期的真實情況，最終卻被政府以「尋釁滋事罪」判處4年重刑。過程中，張展彰顯出對疫情受害者的關愛，以及對中共強權的大無畏犧牲精神，足以令全世界感動。

根據規定，林昭會獲頒發證書和2.5萬元人民幣（約3萬港元）的獎金，由於張展正身陷囹圄，獎項和獎金或會交予其家人。

此獎項於2018年創設，是為了紀念在文革中被批鬥至死的林昭，表揚她的民主理想和道德勇氣，以及她持守的非暴力原則，同時為那些因推動當代中國公民社會發展和法治進程付出巨大代價的個人提供道義和經濟支持。

被提名人需具備2個條件：一是以非暴力反對不公正和壓迫的精神，促進自由與民主、真相與和解，在當代中國為推動法治和公民社會做出工作；二是在此過程中遭受了不公正對待和迫害。去年的得獎者是內地人權律師高智晟，後者自2017年8月失蹤至今，生死不明。

中央社

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