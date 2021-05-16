兩岸疫情最新數字：大陸昨（15日）新增18宗確診個案，其中遼寧新增4宗本地感染個案，其餘14宗為境外輸入病例，分別為廣東5宗，雲南3宗，上海2宗，內蒙古、河南、四川和陝西各1宗，另外新增19宗無症狀感染個案，其中5宗為本土個案，均出現在遼寧，而境外輸入則有14宗，大陸累計確診病例90,847宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,475宗，死亡個案12宗。

新一波的疫情在遼寧蔓延，瀋陽市出現近期首宗本地確診個案，官方昨晚公佈1名61歲男子確診，他於5月3日與12名家人自駕去營口市鲅魚圈旅遊，入住鲅魚圈華君溫泉度假酒店，2日後自駕返瀋陽。事主於5月14日晚接受核酸檢測篩查，翌日得悉結果為陽性。瀋陽市衞生健康委目前共排查到密切接觸者16人，次密切接觸者16人，全部需要隔離觀察，而病者居住的地區調整為中風險地區。

營口巿昨日另外亦新增3宗確診、5宗無症狀感染者，分別是3男5女，其中6人是金色童年攝影基地的老闆和5名員工，另有1名是從外地來到攝影基地工作的女策劃師，以及名1名68歲的女醫生。

該女醫生曾經在5月3日至9日，在診所為1名女患者吊鹽水，雙方全程均戴口罩，該名女患者其後在安徽確診，而女醫生於5月15日進行核酸檢測結果陽性，診斷為無症狀感染者。而在5月4日至14日，女醫生共為另外16名患者在診所內吊鹽水，每次均戴口罩。

未確定零號病人 專家賴境外輸入疫情

遼寧、安徽2省3天內合共出現26名本土感染者，目前遼寧有本土感染者14人，已經超越有12人確診的安徽。是次疫情感染者出現症狀最早可追溯到五一假期期間，安徽一確診病人18天內到過3省5市，分別為甘肅蘭州市，遼寧大連市、營口市，安徽合肥市、六安市，但對於誰是零號病人，官方仍然未有定案。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友則表示，雖然此次本土疫情首個確診病例來自安徽六安，但安徽屬於內陸省份，直接由境外輸入疫情可能性不大，而去年遼寧發生多宗境外輸入引發的地方傳播疫情。從現有流行病學傳播關係來看，六安病例由遼寧營口病例傳播所致，而具體的病毒源頭有待調查。

另外，繼早前大方宣佈會派出小組登上珠穆朗瑪峯峯頂建立「隔離線」，以阻止中國與尼泊爾的登山者接觸後，中國國家體育總局發出通知，因應國際疫情形勢嚴峻，決定停止今年春季珠峯北坡登山活動，同時註銷西藏雅拉香波探險服務公司，組織今年春季珠峯登山活動的決定，要求有關公司停止原已申請的登山活動。

澎湃新聞／國家衞健委

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