在台灣大學外文系就讀、曾與台灣作家白先勇合辦文學雜誌、為張愛玲出版散文集的香港詩人戴天，本月8日在加拿大多倫多離世，終年84歲。他的喪禮將在本月19日舉行，將會全程網上直播。

原名戴成義的戴天，1935年生於廣東，小學時移居毛里裘斯，之後入讀台灣大學外文系，其間於1960年與同窗白先勇、李歐梵、王文興、劉紹銘等人創辦《現代文學》。他畢業後到香港工作，曾以另一筆名田戈撰寫影評，之後1967年參與創辦《盤古》月刊，並參與美國愛荷華大學的「國際寫作計劃」，為首為香港參加者。

戴天曾在訪問中透露，曾與友人創立「文化生活」出版社，1976年為張愛玲出版散文集《張看》，後來張、戴二人就出版事宜通訊的信件意外流出，其中一封出現於拍賣市場，最終以5萬多港元成交，戴天對此感到無奈。

戴天著有多本作品，包括散文集《無名集》、《渡渡這種鳥》，及前九七紀事系列文集《矮人看戲》、《人鳥哲學》、《群鬼跳牆》、《囉哩哩囉》。詩集則包括《岣嶁山論辯》、《石頭的研究》、《骨的呻吟》。

劉天賜在FB透露，戴天的喪禮將會在多倫多時間周三（19日）上午9時（香港時間19日晚上9時）舉行，由於疫情關係，現場只限10名親友出席，喪禮過程將會網上直播，讓加、港、台三地朋友收看。

綜合報道

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