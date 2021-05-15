母親節剛過了一星期，河北卻發生親母訛稱3月大兒子丟失，實質賣仔的案件。男嬰丟失消息傳出後，當地警方、網民及救援隊等即發動尋人，但事隔一日警方即成功破案，救回男嬰，並發現案件是親母賣仔，3名涉案人士已被警方控制。有網民質疑涉案母親是否有極大經濟困難，才會忍心把新生兒子出售。

河北省霸州市上周四（13日）傳出一名3個月大男嬰丟失的消息，男嬰母親李某，據稱當日早上帶兒子外出買藥，至約11時，在濕地公園附近曾短暫走開到5米外路邊蘆葦叢如廁，回來後發現原本在嬰兒車上熟睡的兒子失去蹤影。

不在現場的男嬰父親龔先生得知後，即致電報警。由於附近的閉路電視太遠，未能提供有用線索。李某聲稱案發時，「曾聽到有類似電動車經過的聲音」。

事件迅速在網絡傳開，發動民眾協助找尋被拐走的男嬰。不過，事件在發生一日後卻出現大逆轉，因丟失親兒的母親李某，變成疑犯。

霸州公安局上周五（14日）發出通報，稱已破案，成功救回失蹤男嬰，男嬰身體狀況良好。

通報指，男嬰13日丟失後，霸州市即抽調大量警力調查，並組織全市及周邊公安機關協助。經多方工作，排除了嬰兒被陌生人抱走的可能，並初步確定李某有拐賣兒童的重大嫌疑。

至14日中午12時許，李某在審訊中交代犯罪事實，承認在案發當日早上11時許，在霸州市勝芳鎮南外環彩虹橋遊樂場附近，將兒子賣給了疑犯劉某、黃某2人。

警方憑着相關資料，同日發現疑犯車輛在安徽省六安市河口服務區出現。在安徽警方協助下，於當日下午約2時，救回男嬰，並拘捕涉案的劉某、黃某。

目前，疑犯李某、劉某及黃某已被霸州市公安局依法採取強制措施。案件正在進一步辦理中。

光明網／《南方都市報》／《楚天都市報》

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