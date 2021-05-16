台灣疫情大爆發，台北與新北「雙北」市均進入3級警戒，許多民眾搶購防疫和民生物資，雖然政府強調物資充足，但仍難擋民眾恐慌和廠商乘機加價。一名網民昨晚就抱怨，自己到藥局（港稱：藥房），見口罩一盒249元新台幣（下同，約69港元）便想順手買一盒，到結帳時馬上漲50元（約13.8港元）。怎料店員透露，這兩日口罩合共漲價80元（約22港元）。

這名網民昨晚在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示自己去藥房買紗布時順便問口罩價格，店員表示一盒249元，他便決定購買，結果店員刷了條碼後臉色乍變，跟他說：「呃...剛剛漲價變299（約82.9港元）了，抱歉電腦上都有時間，剛好幾分鐘前調漲的」，又透露：「之前還219 (約60.7港元)，249也是昨天才調整的。」後來網友決定只買紗布，並發文氣罵：「XXX的垃圾商人」。

其他網民則紛紛留言：「消基會無法可罰嗎？這種坐地起價的可以檢舉吧！」「股票如果能這樣漲就好。」「發災難財的真的很王八蛋。」「我家附近199（約55港元）很多！」「我們這裏199一盒，我問他有多少盒，他說要多少有多少」、「大家都去藥局搶，所以藥局都變相漲價！昨天在超市買一盒50入159元（約44港元）！」

另外，台灣經濟部表示，台灣物資非常充足，工廠生產的即時麵堆得像山一樣高，並披露連串數據指，醫用口罩庫存超過8.5億個，最大產能可達每日4,000萬個；廁紙每天可以生產8萬箱，以家庭用量計算，這是一個人32萬年的用量。經濟部又貼出相關圖片，證實物資充足，呼籲民眾「適量買就好」，別在這時候「群聚」超市搶物資。

國民黨立委洪孟楷亦在Facebook表示，自己昨日陪同新北市長侯友宜到林口物流業者倉儲視察，確認「北北基宜桃」（台北、新北、基隆、宜蘭、桃園）目前仍有14天以上的物資庫存量，尤其民生物資，包括即食麵、衞生紙、口罩等，仍有充足存貨。他又指，現時島內的生產線也正常運作、供貨無疑，呼籲民眾不需緊張。

總統蔡英文昨日特別在Facebook發文呼籲，請民眾不急着搶購物資，經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買，以減少群聚的機會。

台灣《蘋果新聞網》／ 中時新聞網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）