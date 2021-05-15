台灣社區感染再度擴大，源頭主要來自四大染疫群組，涉及至少142名確診者。雖然群組地區不同，但確診者互有關連，中央流行疫情指揮中心公佈最新病毒基因排序，指出華航諾富特群組、新北獅子會群組、宜蘭電子遊樂場群組、台北萬華茶室的基因排序相同，英國變異株病毒相同，因此認定為同一個排序病毒株互相傳播。

英變種病毒株基因相同

最先出現病例的華航諾富特群組，目前共有37人，首名確診者為華航機師，於上月20日出現。接下來是本月11日爆出染疫的宜蘭羅東電子遊樂場群組，目前共有十人，最早確診者為一名30多歲女員工，當局指她與華航諾富特群組的病毒基因排序完全相同。至於同樣在本月11日出現爆出染疫的新北巿獅子會群組，目前至少29人感染，其中十人與華航諾富特群組確診者的病毒基因排序完全相同，首名確診的60多歲男子是獅子會前會長。

本月12日，台北萬華茶室群組爆出染疫，目前涉及66人感染，亦有四宗與華航諾富特群組的基因排序相同，該群組亦有確診者曾到訪羅東電子遊樂場。指揮官陳時中日前證實，台北萬華茶室群組與新北獅子會群組之間有「人跟人的連結」，很可能是同一傳播鏈導致的群組事件。

資料顯示，獅子會前會長曾經到訪台北萬華「鴻達茶藝館」，曾接觸該茶藝館的一名60多歲女員工，該名女員工於本月12日，比獅子會前會長晚一天確診。

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