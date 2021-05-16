台灣疫情爆發，台北、新北更將警戒級別升至三級，民眾昨日到超市搶購物資後，晚上已經響應市長柯文哲「沒事給我待在家裏」的呼籲，減少不必要的行程。FB群組指出，昨晚街上行人銳減，有網民乘捷運，站內更只有自己一人，在空盪盪的車站裏感到有點驚慌。身在台灣的香港藝人杜汶澤則稱，今早超市已沒有人搶購，稱「甚麼都有，只怕你吃不完呢」。

當局昨日要求民眾應留在家中，減少外出後，有網民在FB群組「路上觀察學院」上載照片，顯示台北捷運板南線善導寺站內，空無一人，這名網民留言說：「剛下班是我眼花嗎？來台北接近10年，第一次看到板南線空盪盪，轉過頭只有我下車，難免有些害怕。」

隨後不少網民亦上載街頭人流稀疏的照片，台北101所在的信義區相當冷清、台北車站空蕩蕩，捷運松山新店線的忠孝復興站，只有小貓兩三隻。饒河街、士林夜市的顧客可說只有個位數，極度冷清，有些店家乾脆關門停止營業。

台灣民眾昨日在超市搶購物品的畫面，在電視上不斷循環播放，但人在台北的杜汶澤今早在FB上載一張超市照片，顯示超市已沒有人搶購，也是空盪盪的，他留言說：「老人家早點來，年輕人下午來的時候就有更多空間，大家不用急，甚麼都有，只怕你吃不完呢！」

台灣《蘋果新聞網》／Facebook

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