踏入5月，內地電力供應再現緊張，當中廣東部份地區如廣州、佛山、東莞、惠州、珠海、中山、潮州等地的廠商和商戶被要求錯峯用電。中國電力企業聯合會預測，今年南方區域電力供需緊張，除廣東外，雲南也存在較大錯峯限電風險。

要求廠商錯峯用電

在廣州番禺開廠從事珠寶加工的港商稱，上周已收到當局有關指令，公司無奈停工，並披露當局預計電力不足情況會維持數月。廣東有售電企業人士對內媒透露，東莞有年用電量達1,000萬千瓦時規模的用戶上周三收到通知，要求自覺每周「開六停一」生產，若未自覺錯峯用電，供電局會停電或限電。惟當地供電所員工翌日指，用電負荷已屆危險水平，已將自覺錯峯用電要求改為「開五停二」。除企業生產外，民間生活同受影響，有不少電動車車主便投訴充電站無電。珠海部份圖書館也實施每周三暫停開放電子閱覽區及暫停冷氣供應。

據悉，廣東這波缺電潮與經濟好轉及拉尼娜現象有關，加上廣東正處枯水期，水電供應減少，令用電高速增長，今年3月19日廣東電網最高負荷達一億千瓦，比同期增長24%，首次破億。廣東電網公司當時估計，全省在第二季度會有760萬千瓦的電力缺口，約等於2020年廣東最高統調負荷1.27億千瓦的6%。除錯峯用電外，廣東也擬在明日試行企業省電獎勵，最高可獲每千瓦時4.5元人民幣（約5.4港元）收益。

財新網/《蘋果》記者