上海有奶茶店被媒體揭發以「養套殺」方式詐騙，集團先建立奶茶品牌，請排隊黨「做媒」拍片，製造網紅店假象，配合假網站及「話術手冊」吸引加盟商，騙取足夠加盟費後即捲款潛逃，再新建品牌繼續行騙，前後涉及50多個品牌。內地警方調查後，破獲多個虛假招商網站，拘捕逾90名疑犯，涉案金額達7億多元人民幣（下同，約8.4億港元）。

報道指，上海人民廣場某商業街去年底有人開設「茶芝蘭」品牌店，每日均有大批人排隊買奶茶。內媒記者「放蛇」揭發連鎖奶茶店「茶芝蘭」，以每人每日4小時40元（約48港元），僱用百人排隊造勢，營造受歡迎網紅品牌假象以對外招商。

報道提及，「茶芝蘭」招商顧問「娜娜」向「放蛇」記者表示，每間店每日營業額也在1萬元（約1.2萬港元）以上。

去年12月至今年3月間，有數百名加盟商付了加盟費後，「茶芝蘭」遲遲不進行店舖選址、完全不專業的培訓指導和近乎為零的後續運營服務。有受騙上海市民表示，損失了10萬元（約12萬港元）。

報道刊出後，上海公安局經偵總隊、市公安局松江分局成立專案組調查，發現「茶芝蘭」背後是一個專門針對加盟商的詐騙集團。

「茶芝蘭」負責人王某某被捕後承認，之前已創立並倒閉了兩個奶茶店連鎖品牌，其中一個是「花點點」，涉及數百個加盟商。每次也是使用虛假排隊、邀請明星代言、製造假流水等方式為「樣板店」造勢，待騙取足夠加盟費後一走了之。

警方調查後發現，王某某與河北秦皇島市一集團有聯繫，王某某收到加盟費後與集團二八分賬。

集團製作有厚厚的「話術手冊」教成員應對加盟商的種種疑問，並架設假網站加強說服力，以及用電話疲勞轟炸方式，令加盟商放棄選擇市場知名連鎖品牌，轉而加盟他們找人「做媒」的新興品牌。

警方指，集團先後設立了50多個類似的假品牌，通過頻繁更換公司、品牌和收款賬戶，逃避加盟商聲討。

上海警方聯同河北、廣東等地的公安機關，拘捕超過90名涉案疑犯，他們均以涉及合同詐騙罪遭採取刑事強制措施，案件仍在調查中。

內地藝人馬伊琍因為是「茶芝蘭」代言人，案件遭揭發後發聲明向受害加盟商道歉，並表示獲悉上述品牌涉及違法後已第一時間解約。

新浪財經

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