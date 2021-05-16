中美交惡，兩國貿易談判完全停滯，外媒近日傳出，中方將「陣前易帥」，被視為國家主席習近平得力親信的國務院副總理劉鶴，不再擔任中美貿易談判代表，改由另一副總理胡春華頂替。有關報道很快被中國商務部否認，劉鶴也在傳聞流出後，前日首次公開露面，現身於國務院一個科技相關會議上。不過，劉鶴現身的消息僅由國務院直接掌控的「中國政府網」發佈，也未有按往慣例刊載出當日的現場相片。

根據中國政府網的通報，國家科技體制改革和創新體系建設領導小組第18次會議，前日在北京召開，兼任該小組組長的長劉鶴主持會議並講話。

劉鶴強調中國發展面臨的國內外環境，正在發生變化，普遍經濟社會對科技創新正不斷提出重大急迫的需求，因此他要求做好國家科技創新規劃編制。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）上周三（13日）報道，中國政府正考慮以副總理胡春華換下劉鶴，擔任中美貿易談判代表。中國商務部新聞發言人高峰翌日在例行新聞發佈會上澄清，該報導不屬實，既沒有此考量，亦未在商議中。

不過，外界認為，《華爾街日報》的消息可能並非空穴來風。有評論更指，習近平近年來每次到地方視察，在官媒鏡頭前，總會看到劉鶴陪伴左右。上月底，習近平南下廣西和海南島，劉鶴就是站在習近平旁邊。但本月12日，習近平到河南南陽考察時，身邊陪同的官員中，劉鶴不見蹤影，卻換上胡春華。外界當時紛紛猜想，胡春華有可能被習委以重任。

另外，美國總統拜登任命的美國貿易代表戴琪，在本月12日在國會參議院財政委員會的聽證會上說，如果北京不能或是不願遵從國際規則和規範，華盛頓必須採取步驟，去創造公平的競爭環境。有指，北京方面亦正思索尋求突破，以營造中美恢復貿易談判的契機。

中國政府網/ 《華爾街日報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）