紅歌連身體殘障都治得了？！正值中共百年黨慶，各地紛紛施展奇招宣揚黨的偉大，有些手法實在令人目瞪口呆。上海市長寧區政府官網近日就發佈一則報道，指一名患上認知障礙症的91歲剛姓婆婆，已坐輪椅3年，但就在五一前一天，在婆婆身上發生了奇蹟，報道指她隨着熟悉的紅歌《唱支山歌給黨聽》音樂響起，她竟慢慢站起來，還跳起了舞。

報道指，剛婆婆今年4月初在子女陪伴下，入住長寧萬宏悅馨第一養老院。入院時，家屬指她患有認知障礙症16年，近3年已惡化至重度，認不到全部親人，還坐輪椅上已3年。

據悉，剛婆婆到養老院後，護理員何平便致力讓她重新站起來。她在院長指導下，為剛婆婆制訂了個性化護理方案——「全感」護理法（溫感、動感、樂感、語感、觸感、視感、姿感、悅感）。何平堅持每天用50至60度熱水給剛婆婆浸腳、按摩、熱敷、活動關節，促進雙下肢血液循環。護理員在此基礎上嘗試攙着婆婆站立、邁步，然後再從攙扶行走進步到自己推助行架行走。

每天的堅持換來起色。護理之餘，護理員還會拉着剛婆婆的手跟她聊天。終於有天，剛婆婆看着自己的照片說：「這是我！」還喃喃地和醫生說：「要交黨費了。」不久後，她更能指着牆上的字和院長說：「向日而生。」4月30日，她更隨着熟悉的紅歌旋律，牽着女兒的手站起來跳舞。

上海市長寧區政府官網

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