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【探索太空】中國火星探測器「天問一號」昨成功登陸火星，成為繼美國及前蘇聯後第三個成功的國家。天問一號搭載的火星車「祝融號」隨即展開約90天的探索任務，研究地表和地下淺層的地質。國家最高領導人習近平熱烈祝賀，形容為「中國航天事業里程碑」。外國專家則稱再無任何理由質疑中國航天實力，形容今次顯示中國科技跨出一大步。

天問一號是全球唯一一個搭載軌道器、着陸器及探測車的探測器，已見中國在太空的野心。它今年2月已抵達火星軌道，但沒有如毅力號隨即登陸，繞了三個月才決定在昨天凌晨登陸。《中國在太空：大躍進》一書作者Brian Harvey解釋：「中國沒有具體的火星地圖，但當中國繞行看夠火星狀況，昨成功登陸的一刻，情況已完全不同。」

之前僅美及前蘇聯成功

登陸火星是現時最複雜的航天技術，世上現有40次相關任務，僅九次成功。火星距離地球逾三億公里，天問一號發出的訊號需約18分鐘才傳回地球，故科學家無法作出實時監察或操控。登陸最複雜在於「恐怖七分鐘」。恐怖七分鐘指降落過程，當探測器開始自動降落流程後，地球人員便無法控制與干涉，僅靠事前預設的指令自動降落。在這七分鐘，天問一號調整角度，打開降落傘，推動着落器減速。當速度減至懸浮狀態，便用對地相機拍攝火星地面，挑選較平整地方着陸，最後觸地及關掉引擎。所有動作環環相扣，任一步驟有瑕疵都可令着陸失敗。

天問一號及祝融號火星車在昨晨7時18分發訊息回地球，標誌中國火星登陸任務成功。此前僅前蘇聯及美國成功登陸火星，前蘇聯的火星三號在1971年成全球首個成功登陸火星的探測器，但登陸十幾秒後即失去聯繫，沒傳回一張完整相片。故中國亦可說是第二個成功登陸火星且開展任務的國家。中國首次火星探測任務工程總設計師張榮橋激動落淚，他解釋：「我們全體的研製成員們承擔了巨大的壓力，成功了之後得以釋放，眼淚有甜有鹹。」習近平亦發賀電，認為今次中國在星際探索邁出重要一步，具有里程碑意義的進展。美國太空總署（NASA）亦祝賀祝融號成功着陸，期待祝融號作重要貢獻。

抵烏托邦平原研究地質

天問一號及祝融號着陸在火星烏托邦平原（Utopia Plantia），主要任務是研究該區地表和地下淺層的地質。該處亦是1976年美國維京二號（Viking 2）着陸地。曾參與建造毅力號的Flannery稱：「該處是首次登陸的好地方，地勢低、清楚地貌、有可能在地表找到冰，意味有機會取得一些生物樣本。」前NASA首席歷史學家Roger Launius形容：「以往有人懷疑中國航天實力，中國成功登陸火星已掃除所有疑慮。今次確是重要大事！」

自然/新華社

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