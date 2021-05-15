【鐵壁失守】台灣爆發最嚴重的本土確診潮，民眾在行政院長蘇貞昌公佈單日180宗本土個案後，各地超市出現人龍，蜂擁搶購即食麵、餅乾、雞蛋等食品，店員忙着補充架上貨物，忙得不可開交，所幸鮮有出現混亂情況。台北仍然開放的39家生鮮、餐飲業市場攤商，及市內的7-11便利店也採取實名制。前立委醫師林靜儀、高雄市議員黃捷等人物也發帖呼籲民眾不要慌張。

台北及新北為疫情重災區，平日已有人潮的大賣場，昨日逼上加逼。《台蘋》記者昨午到士林家樂福貨架視察情況，發現貨架上的即食麵、餅乾、雞蛋等物品，數十分鐘內被搶購一空，沒買到乾糧的市民改買肉品及蔬菜。商家不斷補貨，貨箱都來不及拆開，部份搶手貨品一上架就被掃光。由於超市、大賣場已實施實名制，人龍十分長。有台北市民表示被人潮嚇到，以前沒見過這種情況：「原本以為大家是排隊買，結果發現結賬開始就在排隊繞一圈。」

未見混亂 議員籲勿慌張

《台蘋》記者目測，台北中山區家樂福的人潮也比平日多出三倍。根據台北市政府的防疫安排，傳統零售市場開始限制營業時間，同時僅開放39處生鮮、餐飲業市場攤商，其餘則不開放，且採取出入口分流管制、實名制，民眾需戴口罩、量體溫。另有不少民眾在外賣平台點餐，但據指一些平台已暫停台北市、新北市的服務。

至於高雄市，市長陳其邁宣佈進入「準三級」防疫準備。大賣場人潮比平常多，主要都是來搶購民生物資，如泡麵、罐頭、水餃、紙巾等，未見搶購潮。市民蔡生買了一推車的食材，包括紙巾、即食麵、零食等民生必需品，他指看起來買很多，實際上只夠一家用一個星期。一名年輕女護士則指，物資夠用就好，把其餘物資留給別人。

高雄議員黃捷昨日也發帖：「不只雙北，連高雄的賣場都被擠爆……你各位冷靜啊！不要這時候一次湧進大賣場……一時之間湧進大賣場反而更群聚，違背了防疫升級的本意啊！」前立委林靜儀醫生也表示：「防疫升級三級的目的還是『阻斷傳播鏈』，不是叫你當作要逃難。」

新北港人：防疫心態鬆懈

在新北淡水區居住的移居港人李先生向本報表示，他所住的地區尚算平靜，沒有瘋搶行為，但超市僅剩鳳梨和蜜瓜。他又提到「近期當地人的防疫心態明顯有鬆懈，例如在公共場所都沒有戴好口罩」，所幸台灣人十分配合防疫，即使未有三級警戒，夜市已無甚人流。台大名醫施景中笑指，「某些泡麵」和三色豆還是沒人買，直呼：「雙北人恐慌歸恐慌，理智還是沒有失去。」

據外送平台foodpanda統計，其旗下的熊貓超市光是上周三12日單日數據與過去三周相比，防疫用品的銷量單日暴增10倍、即食麵等即食用品五倍、紙巾也有2.5倍。此外，據悉，台灣的7-11昨午已開放預購「居家應援箱」，最快可於本月20日取貨。「居家應援箱」單箱售價500元新台幣（約140港元），貨物包括白米、芥花油、鮪魚鰻魚罐頭、泡麵、麵條等，首批限量一萬箱。

台灣蘋果新聞網/《蘋果》記者